Dreieinhalb Stunden: Junge Burgheimerin verschickt Rekord-Sprachnachricht

Die 13-jährige Sarah Exner erklärt ihrer Freundin im Homeschooling die Hausaufgaben über eine Sprachnachricht. Ein Radiosender ernennt sie zur Rekordhalterin.

Mit einer WhatsApp-Sprachnachricht von über 3,5 Stunden Länge hält Sarah Exner aus Burgheim einen bayernweiten Rekord, den der Radiosender Antenne Bayern ausgesprochen hat. Im Homeschooling hatte die Schülerin eine Sprachnachricht aufgezeichnet, um nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitschülerin und Freundin zu motivieren.

Das vergangene Schuljahr unter Coronabedingungen war nicht immer einfach. Viele Lehrer und Schüler verbrachten pandemiebedingt viele Schultage zuhause. Der gegenseitige Austausch und der direkte Kontakt blieben aus. Die Lust und Motivation, am Ball zu bleiben, waren eine große Herausforderung: So manchen Schülerinnen und Schülern fiel es schwer, am heimischen Bildschirm zu lernen.

Über drei Stunden lang hatte die Burgheimerin ihrer Freundin die Hausaufgaben erklärt

Auch die 13-jährige Sarah aus Burgheim sitzt an einem Apriltag zuhause, als sie eine ihrer vielen WhatsApp-Sprachnachrichten startet: Darin erklärt sie ihrer Freundin Julia Schritt für Schritt, wie die Deutschübungen funktionieren, welche Englischlektionen anstehen oder wie die Mathematikaufgabe zu lösen ist. Die Siebtklässlerin macht sich selbst, aber auch ihrer Freundin und Mitschülerin, der ab und zu die Schule in den eigenen vier Wänden schwerfällt, das Lernen daheim erträglicher. Die beiden Schülerinnen kennen sich über ihr gemeinsames Hobby Reiten. Dreieinhalb Stunden spricht sie am Stück in ihr Smartphone, bevor sie die Nachricht wegschickt.

Von der Länge der Nachricht wurde ihre Freundin aber offenbar erschlagen: Julia hat die Sprachnachricht bis heute noch nicht komplett angehört, wie sie dem Sender verriet. Sarah wartet noch immer auf ein rotes Herz und einen Pferde-Kopf als Emoji-Bestätigung.

Doch die Mühe sollte nicht umsonst gewesen sein. Vor Kurzem hat Antenne Bayern einen Aufruf mit der Suche nach Bayerns länger Sprachnachricht gestartet. Als Papa Christian das hörte, war er sich sicher, dass genau diese Sprachnachricht seiner Tochter rekordverdächtig ist – und meldete Sarah an. Mit einer unglaublichen Dauer von drei Stunden, 36 Minuten und 37 Sekunden ist sie die Rekordhalterin unter den Radiohörern. Am Freitag wurde die 13-Jährige dafür live im Radio von den Moderatoren Wolfgang Leikermoser und Lisa Augenthaler ausgezeichnet. (nr)