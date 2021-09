Eine Handicap-Gruppe im Raum Neuburg sucht noch Mitglieder

Plus Zweimal im Monat treffen sich seit vergangenem Herbst mehrere Menschen mit Handicap in Oberhausen oder Burgheim unter dem Motto "Handicap? Na und!". Neue Mitglieder sind willkommen.

Im Herbst vergangenen Jahres hat sich der durch einen Schlaganfall behinderte Burgheimer Roland Weigl für mehr Aktivität in seinem veränderten Leben entschlossen. Seine Tochter riet ihm deshalb, eine Gruppe zu gründen, bei der sich Menschen treffen, denen es ähnlich ergeht. „Handicap? Na und!“ heißt die Gruppe, für die die Familien- und Seniorenhilfe Oberhausen die Trägerschaft übernommen hat.