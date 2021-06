Burgheim

09:05 Uhr

Einzigartiges Baugebiet in Burgheim: „Hier wird auf Zukunft gebaut“

Plus In Burgheim wurden im Baugebiet „Am Vohbach“ die ersten Häuser an das Kalte Nahwärmenetz angeschlossen. Es sind die ersten Grundstücke im Freistaat, die mit dieser Technologie erschlossen werden.

Von Claudia Stegmann

Ein bisschen Genugtuung ist es für Bürgermeister Michael Böhm schon. Dass alle 40 Bauplätze im Burgheimer Baugebiet „Am Vohbach“ mittlerweile verkauft sind, hätte wohl so mancher Skeptiker nicht gedacht. Denn die Grundstücke haben bayernweit Modellcharakter, werden sie doch durch ein sogenanntes Kaltes Nahwärmenetz gespeist. Die ersten drei Häuser sind bereits am Entstehen und haben ihre Anschlüsse erhalten. „Das sind diejenigen, die auf Zukunft bauen“, beschreibt Böhm die Bauherren, die auf Geothermie statt auf fossile Brennstoffe setzen.

