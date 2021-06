Endgültige Absage: Kein Marktfest in Burgheim dieses Jahr

In Burgheim wird in diesem Sommer kein Marktfest und auch kein „Marktfest light“ stattfinden.

Auch wenn sich die Corona-Zahlen derzeit gut entwickeln und nach dem monatelangem Lockdown peu à peu wieder gemeinschaftliches Leben und Feiern möglich ist: In Burgheim wird es diesen Sommer trotzdem kein Marktfest geben. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch nach längerer Diskussion einstimmig beschlossen.

Das Marktfest in Burgheim ist abgesagt

Dass es das Marktfest in seiner bekannten Form geben könnte, daran war ohnehin nicht zu denken. Doch ein „Marktfest light“ hätte unter Umständen eine Alternative sein können. Die hätte etwa so ausgesehen, dass die teilnehmenden Vereine an unterschiedlichen Standorten ein Getränke-, Essens- oder Unterhaltungsangebot machen. „Das hätte aber bedeutet, dass jeder Bereich als eigene Veranstaltung gegolten hätte, für den jeweils ein Hygienekonzept umgesetzt hätte werden müssen“, erklärte Teresa Etsberger von der Verwaltung. Die Frage, die sich dadurch gestellt hatte, lautete jedoch: Will die Gemeinde unter diesen Gegebenheiten überhaupt ein Fest organisieren? Und wollen das auch die Vereine?

Viele Vereine haben offenbar kein Interesse

Nach den Worten von Margit Kugler haben die meisten Vereine daran kein Interesse. Zu groß seien der Aufwand und die Hürden. Sebastian Zitzmann riet als Arzt auch aus medizinischer Sicht von einem Fest ab. „Dieses Jahr sind noch keine größeren Veranstaltungen möglich, ohne ein erhebliches Risiko einzugehen“, sagte er im Hinblick auf die Delta-Variante. (clst)