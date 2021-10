Gemeindeentwicklung: Der Masterplan für Burgheim ist fertig

Plus Die Gemeinde hat ein detailliertes Konzept vorliegen, das den Kernbereich von Burgheim beschreibt und bewertet. Was damit nun passiert.

Wer etwas verändern möchte, muss zuerst einmal wissen, wie der bisherige Zustand ist. Das hat die Gemeinde Burgheim mit ihrer Rahmenplanung nun getan. Denn Bürgermeister Michael Böhm und sein Gemeinderat möchten den Kernbereich von Burgheim strukturiert entwickeln. Dazu braucht es einen Masterplan, der aufzeigt, wo die Reise hingehen soll. Und genau dieser wurde jetzt fertiggestellt und in Auszügen den Räten am Mittwoch vorgestellt.