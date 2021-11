Gesucht: Eine neue Leitung für die Chorgemeinschaft Burgheim

Plus Die Chorgemeinschaft Burgheim hatte erst zwei Dirigenten. Nach 35 Jahren Erwin Matzner ist nach 38 Jahren nun für Helma Wisnewski Schluss. Die Suche nach einem Nachfolger ist eine große Herausforderung.

„Die Chorgemeinschaft Burgheim steht vor ihrer größten Herausforderung seit 38 Jahren!“ Mit diesen Worten eröffnete der Vereinsvorsitzende Josef Heckel die Mitgliederversammlung für 2020 und größtenteils auch 2021. Gemeint war die Suche nach einer neuen Chorleitung, denn nach 38 Jahren vor dem Klangkörper zieht sich Dirigentin Helma Wisnewski in die Chorreihen als Sängerin zurück.