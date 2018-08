vor 34 Min.

Burgheim: In Vollzeit Igel-Mutter

Tanja Bauer betreibt ehrenamtlich eine kleine Igelstation. Dort päppelt sie gerade im Spätsommer kranke Igel wieder auf und pflegt verwaiste Igeljunge.

Von Orla Finegan

Oscar hat Hunger. Wie wild strampelt er mit seinen kleinen Beinchen, wenn seine Ziehmutter Tanja Bauer die Pipette mit der Welpenmilch absetzt. „Otto ist meine Schmusebacke“, sagt Bauer und setzt das kleine Igelbaby ab, um mehr Welpenmilch in die Pipette zu ziehen. Dann setzt sie ihn in die Kuhle ihrer linken Hand, drückt ihn sachte an ihre Brust und füttert ihm den Nachschlag. Oscar schmatzt, er wirkt zufrieden.

Momentan hat Bauer elf Igeljunge im Haus, die von Hand gefüttert werden – alle zwei Stunden, rund um die Uhr. „Es kostet viel Kraft“, sagt sie. „Schlaflose Nächte und anstrengende Tage.“ Aber wenn ein Igel, den sie mit viel Mühe und Liebe aufgepäppelt hat, im Frühjahr aus dem Winterschlaf erwacht und durchs Freie streunt, sei das das schönste Gefühl überhaupt. Zu den verwaisten Jungen kommt eine pflegebedürftige Igelmutter, die ihre vier Jungen selbst säugt und drei ausgewachsene Igel, die Bauer schon im Auswilderungsgehege in ihrem Garten hält. Von Donauwörth bis Ingolstadt, erzählt die Burgheimerin, werden ihr kranke und verwaiste Igel geliefert. Auch bei den Tierärzten der Region hat sie sich einen Ruf als Igelexpertin erarbeitet – sie erkennt schnell, ob ein Igel erst mal nur angereicherte Welpenmilch braucht oder ob er schon für feste Nahrung bereit ist. Dennoch betont sie: „Igel sind sehr komplex, ich bin selber noch am Lernen.“ Deshalb ist es ihr auch so wichtig, dass Menschen, die in ihrem Garten oder in der freien Natur auf einen hilfebedürftigen Igel stoßen, eine Wildtierstation kontaktieren. „Es gibt überall Menschen, die Igel aufpäppeln“, sagt sie. Und da der Igel seit diesem Jahr in Bayern auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere steht, sei ihre Pflege wichtiger den je.

Tanja Bauer betreibt in Burgheim eine Igelstation

Doch woran erkennt man, ob der Igel Hilfe braucht? Das erste Anzeichen, sagt Bauer, sei ein Igel, der tagsüber auf Nahrungssuche sei. Wenn er nicht hustet, könne man ihm Katzen- oder Hundefutter mit hohem Fleischanteil anbieten. „Aber bloß kein Igelfutter“, betont Bauer. „Das ist reinster Quatsch und nur Geldmacherei.“ Wer kein Tierfutter zur Hand hat, kann dem Igel ungewürztes Rührei oder abgekochtes, ungewürztes Hühnchen anbieten. „Der Igel ist ein Fleischfresser und ein kleiner Räuber“, sagt die Tierliebhaberin. Und kommt gleich auf mehrere Irrtümer zu sprechen: Irrtum Eins: Obst. Igel sind im Garten zwar oft unterm Obstbaum zu finden, aber sie fressen nicht den Apfel selbst, sondern die Maden und Würmer aus dem fauligen Obst. Irrtum Zwei: Kuhmilch. „Bloß keine Kuhmilch“, sagt Bauer. Davon bekämen die Igel schlimmen Durchfall. Besser sei Welpenmilch. Irrtum Drei: Nacktschnecken. „Nacktschnecken sind absolutes Notfutter.“ Nur wenn die Tiere nicht genügend Regenwürmer oder Insekten fänden, würden sie auf Nacktschnecken zurückgreifen. „Die sind aber voll mit Wurmeiern.“

Wer einen hungrigen Igel im Garten hat, könne ihm aber leicht ein Superfood mixen: Dazu pro Mahlzeit etwa 200 Gramm Hunde- oder Katzenfutter (ohne Soße, ohne Gelee) mit zwei bis drei Esslöffeln Haferflocken und einem Esslöffel Olivenöl mischen. Denn um gesund über den Winter zu kommen, benötige der Vierbeiner ein Gewicht von mindestens 800 Gramm - daher sind die Tiere jetzt schon verstärkt auf Nahrungssuche.

Die Igelkinder brauchen rund um die Uhr Pflege

Verwaiste Igelkinder aber, betont Bauer, gehören in sachkundige Hände. Wer denkt, dass er genügend Zeit und Muße hat, selbst ein Igelkind zu pflegen und alle zwei Stunden zu füttern, kann sich bei der Expertin Unterstützung holen. Für Igel, die husten, ist aber auch die Burgheimerin auf Hilfe angewiesen. Denn Lungenwürmer, die oft den Husten verursachen, sind ohne den Tierarzt nicht in den Griff zu bekommen. Und ganz schlimm, sagt Bauer, seien in diesem Jahr die Verletzungen, die Igel durch Mähroboter zugefügt werden. Abgezogene Haut, abgesäbelte Schnauzen – für viele komme leider jede Hilfe zu spät.

Tierarzt, Futter, Einstreu – das Engagement verursacht natürlich Kosten. Bauers Igelstation ist an den Verein „Tierhilfe Jonathan“ angegliedert, ganz alleine könnte sie den finanziellen Aufwand nicht stemmen. „Jeder bringt Tiere, aber nur wenige sind bereit, etwas zu geben“, sagt sie mit einer Spur Resignation. Dann nimmt sie noch mal Oscar auf den Arm. Ganz allein und schwach war er, als er in einem Garten gefunden wurde. Mit Liebe und Zuwendung hat die Burgheimerin aus dem Waisenjungen ein selbstbewusstes Igelchen gemacht.

Spenden: Tanja Bauer freut sich über Sachspenden (Futter, Einstreu, alte Handtücher) genauso wie über finanzielle Spenden. Sachspenden können in der Igelstation abgegeben werden: Finkenstraße 1, Burgheim. Wer Geld überweisen möchte, kann an die Tierhilfe Jonathan spenden: DE85 7215 2070 0005 5816 73.

