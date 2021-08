Jugendliche heben Gullideckel in Burgheim und Illdorf aus den Schächten

Ein Zeuge beobachtet das Treiben der jungen Leuten, diese können aber unbekannt flüchten, ehe die Polizei eintrifft.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4.30 Uhr wurden in der Burgheimer Ortsmitte mehrere Schacht- und Gullideckel aus den jeweiligen Schächten in der Fahrbahn gehoben. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Zeuge mehrere Jugendliche bei den Taten beobachten, diese konnten aber noch vor Eintreffen der verständigten Polizei unerkannt flüchten. Die Schachtdeckel wurden von den Polizisten wieder eingesetzt.

Wenig später erreichte dieselbe Mitteilung die Polizei aus dem Burgheimer Ortsteil Illdorf.

Es wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon08431/6711-0. (nr)