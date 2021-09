Neues Hotel in Burgheim geplant

Plus Im Burgheimer Gewerbegebiet könnte ein Bed & Breakfast entstehen.

Im Burgheimer Gewerbegebiet, gleich hinter dem Autohaus Klippel, könnte ein Hotel entstehen. Eine entsprechende Bauvoranfrage liegt der Gemeinde vor. In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat signalisiert, dass er gegen das Vorhaben grundsätzlich nichts einzuwenden hat.