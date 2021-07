Radfahrerverein Burgheim beklagt Mitgliederschwund nach Corona-Jahr

Plus Der Radfahrerverein Burgheim bilanziert die vergangenen beiden Jahre – und blickt auf ein Jubiläum: das 125. Gründungsjubiläum im Jahr 2024.

Corona hat seine Spuren auch beim traditionsreichen Radfahrerverein 1899 Burgheim hinterlassen. So mussten die Radler ihre Generalversammlung für die Jahre 2019 und 2020 nach den aktuellen Hygieneregeln im Vereinslokal Kellerwirt abhalten. Den Unterschied zwischen einem „normalen Jahr“ und einer Corona-Periode verdeutlichten die Rechenschaftsberichte der drei Vorstandsmitglieder.