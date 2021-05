Retro-Rätsel: "FFP2-Maske" macht Leser aus Burgheim glücklich

Thomas Bauch aus Burgheim weiß die Lösung des Retro-Rätsels in der Neuburger Rundschau - und er hat Glück. Das bringt ihm 1000 Euro. Was er damit vor hat.

Als das Telefon am Donnerstagnachmittag bei Thomas Bauch in Burgheim klingelte, ahnte er nicht, dass er sich kurz darauf gleich „wahnsinnig freuen“ würde. Denn es war eine unscheinbare Privatnummer, die er auf seinem Display am Handy sah. Klar: Corona bedeutet für viele auch Homeoffice, auch für die nette Stimme von der Augsburger Allgemeinen, die zur Zeit täglich im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung Leser glücklich machen darf.

Wie eben den 59 Jahre alten Vater von drei Kindern, der momentan krankheitsbedingt zu Hause ist und deshalb auch viel Zeit hat, um seine Heimatzeitung zu lesen und natürlich auch beim Retro-Rätsel mitzumachen. „Doch die Bilderrätsel mache ich schon mit, seit es sie gibt“, sagt Thomas Bauch. Diesesmal machte ihn die „FFP2-Maske“ als Lösungswort zum ersten Mal zum Sieger der 1000 Euro.

Das Lösungswort war für den Marketingleiter der KJF Klinik in Neuburg einfach

Schwierig herauszufinden war das Lösungswort für den Marketingleiter an der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg natürlich nicht. „Mit der Maske laufe ich ja schon seit einem Jahr im Krankenhaus herum“, erzählt der gebürtige Würzburger. In Neuburg arbeitet er bereits seit 1983. 1998 baute er dann für seine Familie in Burgheim ein Haus, in dem bis heute auch noch die drei erwachsenen Kinder leben.

Die sollen dann auch an seinem Gewinn beteiligt werden, der Rest wandert in die Urlaubskasse und wird aufgehoben, bis er mit seiner Frau wieder einmal auf Reisen gehen kann. Die zuletzt geplante nach Thailand musste nämlich leider gesundheitsbedingt abgesagt werden.

Apropos Ehefrau: Als Thomas Bauch das Couvert mit den 1000 Euro überreicht bekam, wusste seine bessere Hälfte noch nichts von seinem Glück. Da war sie gerade beim Einkaufen, kam aber kurz vor der Abfahrt des Überbringers heim – und ihr Lächeln zeigte, wie sie sich für und mit ihrem Mann freute.

Lesen Sie auch: