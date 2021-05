Schnödhofkapelle: Gottesdienst vor einer Bilderbuchkulisse

Die Burgheimer feierten ihr Dreifaltigkeitsfest vor der Schnödhofkapelle. Das kleine Kirchlein hat eine wechselvolle Geschichte.

Es war eine Bilderbuchkulisse, wie man sie in diesem Jahr kaum vorfand: Sonnenschein, weißblauer Himmel und die Schnödhofkapelle von einem gelb blühenden Rapsfeld umrahmt.

Kein Wunder, dass Burgheims Pfarrer Dekan Werner Dippel bestens gelaunt den Dreifaltigkeitsgottesdienst an der Kapelle in Burgheims Norden eröffnete. Zu Landrat Peter von der Grün meinte der Geistliche: „Wir waren diese Woche schon zusammen beim Bischof, beim Weihbischof, doch heute bin nur ich da, dafür wird es aber kürzer.“

Rund 100 Gläubige feierten in Burgheim vor der Schnödhofkapelle

Unter die rund 100 Gläubigen mischten sich auch Altbürgermeister Albin Kaufmann und Graf Dieter von Brühl, der Eigentümer des Schnödhofs. Eine Delegation der Marktmusikkapelle hatte sich unter der Leitung von Silke von der Grün ebenfalls an der Schnödhofkapelle positioniert. Dekan Werner Dippel bezeichnete das Dreifaltigkeitsfest als schön, aber schwierig. „Wir wurden auf die Dreifaltigkeit getauft, die Gottesdienste enden damit und doch ist ein Gott in drei Personen schwer verständlich. Aber es ist unser Gott“, so der Geistliche. Seine Predigt begann Dekan Werner Dippel mit dem geflügelten Wort „Matthäi am Letzten.“

In Verbindung bringt man diese Redensart oft mit einem Blick auf das Bankkonto oder einen „dahin gehenden“ Hof. Tatsächlich schreibt der Evangelist Matthäus über Christus: „Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ Hier spreche nicht nur Christus, sondern auch der Vater und der Heilige Geist als Dreifaltigkeit.

Die Schnödhofkapelle in Burgheim geht auf einen Wiederaufbau aus dem Jahr 1954 zurück

Die Schnödhofkapelle in der heutigen Form geht auf einen Wiederaufbau des Jahres 1954 zurück. Allerdings führte das kleine Kirchlein lange ein Schattendasein. Erst nach der Jahrtausendwende kümmerte sich der Freundeskreis der Schnödhofkapelle um die rührige Vorsitzende Daniela Meier um die notwendige Renovierung.

Nachdem im Jahr 2008 der heutige Augsburger Bischof Bertram Meier die Schnödhofkapelle gesegnet hatte, zog wieder kirchliches Leben ein. Dazu gehört auch die Glocke aus dem Jahr 1953, die Jahrzehnte lang auf dem Rathausspeicher lag. Höhepunkt ist das alljährliche Dreifaltigkeitsfest. Die Kapelle ist inzwischen ein Anlaufpunkt für viele Besucher weit über Burgheims Grenzen hinaus, wie Einträge in das Gästebuch zeigen.

Erst letzte Woche hielt eine Donauwörtherin ihre Freude darüber schriftlich fest, dass die Schnödhofkapelle offen und mit einem schönen Altarbild ausgestattet sei.

