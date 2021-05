Burgheim

vor 50 Min.

Tipps rund um Burgheim: Die „mit Abstand“ besten Touren zum Vatertag

Familie Exner aus Burgheim unternahm vergangenes Jahr einen Radausflug an Christi Himmelfahrt. Die Route gab der Radfahrerverein Burgheim vor. In diesem Jahr hat der Verein drei unterschiedliche Touren rund um Burgheim zusammengestellt.

Plus Der Burgheimer Radfahrerverein hat für den Feiertag drei unterschiedliche Rundtouren zusammengestellt, bei denen es auch noch etwas zu gewinnen gibt.

Von Jasmin Rossmann

Fahrradfahren boomt! Seit der Pandemie sind Touren auf dem Fahrrad beliebter denn je, denn sie bedeuten sportlichen Ausgleich und willkommene Abwechslung in der Natur. Umso mehr bedauern es die Vorstandsmitglieder des Radfahrervereins Burgheim, dieses Jahr erneut das Volksradfahren an Christi Himmelfahrt absagen zu müssen. Das Event, an dem normalerweise über tausend Teilnehmer gemeinsam Fahrrad fahren und anschließend gemütlich zusammensitzen, kann coronabedingt zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. In die Pedale darf trotzdem getreten werden.

