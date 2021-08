Burgheim

vor 14 Min.

Trotz Corona: Das waren die Lichtblicke für die Marktmusikkapelle Burgheim

Frisch gewählt, geben sie auch künftig den Ton bei der Marktmusikkapelle an. Alfred Martin, Monika Frank, Bernd Schuster (vordere Reihe von links), Annalena Häckl, Silke von der Grün, Stefan Blei (2. Reihe von links), Tanja Meier, Thomas Blei, Jörg Schuster, Antonia Häckl und Tobias Mayr (hintere Reihe von links) leiten den Verein.

Plus 2020 fiel auch für die Marktmusikkapelle Burgheim Corona so ziemlich alles zum Opfer. Doch es gab auch Lichtblicke und eine durchaus wichtige Erkenntnis.

Von Peter Maier

„Wir sind schon sehr froh, dass die Generalversammlung überhaupt stattfinden kann“! So eröffnete Vorstandsmitglied Alfred Martin das Mitgliedertreffen der Marktmusikkapelle Burgheim. Wegen Corona fiel nicht nur die einleitende Musik durch die „Generalversammlungscombo“ zum Opfer, sondern 2020 nahezu alles, was in normalen Zeiten zum „guten Ton“ gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen