Unfall an der B16 bei Burgheim: 19-Jähriger schwer verletzt

Ein 19-Jähriger will an der Anschlussstelle der B16 bei Burgheim abbiegen und übersieht ein anderes Auto. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich der junge Mann schwer verletzt.

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr befuhr ein 19-jähriger Oberhausener mit seinem Auto die Anschlussstelle der B16 bei Burgheim. An der Einmündung zur Kreisstraße ND 11 wollte der 19-Jährige laut Polizei nach links in Richtung Bertoldsheim abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt, die mit ihrem Auto in Richtung Burgheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall an der B16 bei Burgheim: 33.000 Schaden

Infolge des Zusammenstoßes zog sich der 19-jährige Unfallverursacher schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 25-jährige Beteiligte wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 33.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kreisstraße ND 11 gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Burgheim geregelt. (nr)