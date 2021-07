Unfall auf B16 bei Burgheim mit zwei leicht Verletzten: 25.000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich am Montag auf der Bundesstraße B16 bei Burgheim ereignet: Dabei verletzten sich zwei Männer leicht. Was war passiert?

Ein 41-jähriger Mann aus Kaufbeuren und ein 18-jähriger Oberhausener waren am späten Montag gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße B16 in östlicher Fahrtrichtung unterwegs. Wie die Polizei berichtet, musste der 18-Jährige während der Fahrt stark bremsen, was der nachfolgende 41-Jährige zu spät erkannte. Der Kaufbeurer fuhr dem jungen Mann aufs Auto auf.

Dabei wurden beide leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, heißt es weiter. Der Verkehr musste von der eingesetzten Feuerwehr umgeleitet werden. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 25.000 Euro. (nr)