Burgheim

vor 19 Min.

Warum der Funkmast in Straß genehmigt werden musste

Rund 40 Menschen haben sich per Unterschrift dagegen ausgesprochen, dass in Straß ein Funkmast gebaut werden soll.

Plus Der Burgheimer Bauausschuss hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, obwohl es kaum Einflussmöglichkeiten gibt. Daran änderte auch eine Unterschriftenliste gegen das Vorhaben nichts.

Von Claudia Stegmann

Im Burgheimer Ortsteil Straß wird ein Funkmast gebaut – und die Gemeinde kann so gut wie nichts dagegen tun. Es ist eine Krux, der sich so mancher Gemeinderat in Burgheim nur widerwillig beugen möchte. Dementsprechend kontrovers war das Thema in der Bauausschusssitzung am Montag diskutiert worden – und zwischendurch wurde es sogar richtig laut.

