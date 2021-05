Burgheim

vor 16 Min.

Wegen Asphaltierungsarbeiten: Kreisstraße ND 11 in Burgheim gesperrt

Am 28. Mai muss die Kreisstraße ND 11 in Burgheim gesperrt werden. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten, teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

