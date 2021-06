Burgheim-Wengen

Sturer Landwirt in Wengen: Jetzt zieht der Bürgermeister die Reißleine

Plus Ein Landwirt aus Wengen nimmt es mit den Bauvorgaben nicht so genau. Auf seinem Anwesen entstehen immer wieder Bauten, die nicht genehmigt sind. Der Bürgermeister zieht jetzt die Reißleine.

Von Claudia Stegmann

Es ist nach den Worten von Michael Böhm „eine unendliche Geschichte“, die sich seit mittlerweile fünf Jahren zwischen der Gemeindeverwaltung, dem Landratsamt und einem Landwirt in Wengen abspielt. Und jetzt, so machte es in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch den Eindruck, ist die Geduld des Burgheimer Bürgermeisters am Ende. Jedenfalls kündigte er als letzte Konsequenz rechtliche Schritte an.

