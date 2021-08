Burgheim

Wie die Firma Brunnthaler durch einen geistlichen Rat nach Burgheim kam

Das waren noch Zeiten in der langen Gasse: Jürgen Sausel (links) aus der zweiten Unternehmergeneration stand an „vorderster Front“ bei der Produktion. Der langjährige Mitarbeiter Hermann Wiedermann (rechts) war auch dabei.

Plus Der Familienbetrieb Brunnthaler-Mineralbrunnen Brassler oHG in Burgheim feiert 90. Geburtstag. Geführt wird das Burgheimer Unternehmen gerade in dritter und vierter Generation. Wie alles begann.

Von Peter Maier

Ihren 90. Geburtstag feiert heuer die Burgheimer Firma Brunnthaler-Mineralbrunnen Brassler oHG. Manfred und Andreas Sausel sind die Familienunternehmer der dritten und vierten Generation. Ihre Firmengeschichte liest sich wie eine spannende, nahezu filmreife Zeitreise über fast ein Jahrhundert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

