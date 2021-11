Burgheim

vor 36 Min.

Wohnen ohne Barrieren: Diese Bungalows entstehen in Burgheim

So sehen die Bungalows im Baugebiet „Am Vohbach“ in Burgheim nach den derzeitigen Plänen aus. Alle Häuser haben eine Terrasse und einen kleinen Garten. Der Pflegeaufwand für die Grundstücke wurde bewusst so gering wie möglich gehalten.

Plus Wer sein Wohnumfeld verkleinern möchte, aber nicht in eine Eigentumswohnung ziehen möchte, findet in Burgheim eine Alternative. Dort sollen kleine Bungalows entstehen, die das Leben im Alter erleichtern sollen.

Von Claudia Stegmann

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ein Zimmer ums andere ungenutzt bleibt, und der Blick in den großen Garten ahnen lässt, dass dessen Pflege eines Tages zunehmend zur Belastung wird, dann ist für manchen Hauseigentümer der Punkt erreicht, über ein neues Zuhause nachzudenken. Eines, das kleiner und pflegeleichter ist. Und das im Idealfall auch barrierefrei ist, damit es im Alter keine unüberwindbaren Hürden gibt. Doch eine 80-Quadratmeter-Wohnung, in der man Wand an Wand mit den Nachbarn lebt, das sollte es dann doch nicht sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

