13.11.2019

Burgheim bekommt eine neue Chronik

Der Heimatgeschichtliche Verein bekommt dabei Unterstützung von Hobbyhistoriker Marcus Prell aus Neuburg

Von Peter Maier

Das waren noch Zeiten, als in Burgheim die Limonadenfabrik Brassler in der Langen Gasse „Libella“ produzierte, in Rennertshofen zahllose Milchkannen bewegt wurden und Rain noch zum Altlandkreis Neuburg gehörte. Ein Film aus dem Jahr 1965 rief dies alles den Mitgliedern des Heimatgeschichtlichen Vereins Burgheim bei der Generalversammlung noch einmal in Erinnerung.

Zuvor aber ließ die Vorsitzende Doris Zitzmann ein ereignisreiches Vereinsjahr Revue passieren. Sehr angenehm überrascht waren die Burgheimer Hobbyhistoriker über eine Keltenausstellung im Kelten- und Römermuseum in Manching. Gut 50 Besucher interessierten sich für eine Burgheimer Kirchenführung mit Kreisheimatpfleger Manfred Veit. Sein Detailwissen und seine Rhetorik fesselten die Teilnehmer förmlich. In der Burgheimer Kirche sind sowohl lokale Ereignisse, wie etwa die Ursprünge der alljährlichen Wallfahrt nach Mauern, als auch internationale Geschichtsereignisse, wie die Seeschlacht von Lepanto, zu sehen. Der damals christlich-muslimische Streit um Zypern hält bis heute an. Bei einem Vereinsausflug nach Augsburg brachte Anne Schmucker den Burgheimern drei starke Frauen in der Geschichte Augsburgs näher. Die Frauen behaupteten sich höchst imponierend in einer Zeit, als es das Wort Emanzipation noch gar nicht gab.

Während des Burgheimer Marktfestes weckte Doris Zitzmann das Museum im Rathauskeller aus einer Art „Dornröschenschlaf“, indem rund 100 Besucher zu den Führungen kamen und auch das Museum in der Alten Apotheke besuchten. In Thierhaupten führte Hubert Fehr die Burgheimer Hobbyhistoriker durch drei Abteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege. Während der dreistündigen und hoch spannenden Führung besichtigten die Gäste auch das Bauarchiv mit den dazugehörigen Forschungen. Fehr wird im nächsten Jahr in Burgheim über neue Erkenntnisse zu Ausgrabungen in Manching referieren.

Etwas Kopfzerbrechen macht die neu zu erstellende Chronik über Burgheim der Vorsitzenden. Unterstützung kommt aus Neuburg durch Marcus Prell, der sich in Burgheims Geschichte stürzt.

Die Neuwahlen bewiesen Kontinuität im Verein. Doris Zitzmann als Vorsitzende, Oliver Roßmann als Stellvertreter, Günther Lanz als Kassier und Michael Böhm als Schriftführer bilden das Führungsquartett. Im Vereinsausschuss engagieren sich weiterhin Inge Zickler, Armin Wall und Christian Wisnewski. Kassenprüfer bleiben Helmut Zickler und Peter Maier.

Auch im kommenden Jahr wird der Heimatgeschichtliche Verein, der inzwischen 108 Mitglieder zählt, Veranstaltungen anbieten. Geplant ist bis jetzt ein Ausflug nach Kelheim zum dortigen Museum. Dort gibt es ähnliche Fundstrukturen wie in Burgheim. Außerdem steht ein weiterer Besuch von Schloss Bertoldsheim auf dem Programm.

Der abschließende Film über den Altlandkreis Neuburg aus dem Jahr 1965 schickte die Hobbyhistoriker auf eine hoch interessante Zeitreise. Der damalige Landkreis hatte 50.000 Einwohner und war landwirtschaftlich geprägt. Vergleicht man dies mit der Situation im Jahr 2019, so wird der enorme Strukturwandel, verbunden mit Wachstum, sehr deutlich.