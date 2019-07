vor 35 Min.

Burgheim verabschiedet seinen Kaplan

Mit einem Großaufgebot an Ministranten und Gläubigen verabschieden Dekan Werner Dippel und die Pfarreiengemeinschaft Burgheim ihren Kaplan Jith Joy Pallivathukkal, der nach Donauwörth wechselt.

Von Peter Maier

„So lange war noch kein Kaplan bei uns in der Pfarrei“, lobte Burgheims Pfarrer Werner Dippel seinen seelsorgerischen Gefährten Jith Joy Pallivathukkal und verabschiedete ihn im Rahmen eines Festgottesdienstes mit großem Ministrantenaufgebot. Nach vier Jahren in Burgheim zieht es den gebürtigen Inder nun 22 Kilometer donauaufwärts nach Donauwörth. „Mit Dekan Robert Neuner wird er dort einen guten Chef bekommen“, versicherte ihm sein bisheriger Dienstherr, der sich noch gut daran erinnerte, als Jith Joy Pallivathukkal vor vier Jahren als junger und unerfahrener Kaplan nach Burgheim gekommen war. „Diese vier Jahre haben Kaplan Jith Joy geprägt, aber auch uns.“ Dekan Werner Dippel lässt seinen Kaplan mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge ziehen, denn Burgheims Pfarrer verliert einen zuverlässigen, fleißigen und loyalen Kaplan, der seelsorgerische Arbeiten bestens vorbereitet und durchgeführt habe. „Vier Jahre in Burgheim bedeutet schließlich, dass es gepasst hat. Donauwörth bekommt einen tollen Kaplan.“

Jith Joy Pallivathukkal bedankte sich für die Abschiedsworte und erinnerte sich daran, wie er von Indien nach Augsburg kam. In seinem ersten Jahr dort sei alles neu gewesen: die Sprache, das Wetter, und kochen musste er auch noch. Der bayerische Dialekt sei mitunter schwierig für ihn zu verstehen. Nichtsdestotrotz hätte er oft das Kompliment bekommen, gut deutsch zu sprechen. „Meine Lehrerin aber sieht das anders“, gab er zu. In Burgheim habe er beruflich und kulturell viel hinzugelernt. Die Weißwurst aber reize seinen Gaumen nicht besonders. Dekan Werner Dippel habe ihm jede Arbeit zugetraut und auch Gemeindereferent Johannes Baur und die Mesnerinnen und Mesner hätten ihm geholfen.

Im Pfarrzentrum empfing der Illdorfer Chor „Cantabile“ den scheidenden Kaplan mit Musik und Gesang. Der Pastoralratsvorsitzende Martin Bauer bestätigte, dass deutsch und bayerisch schwierige Sprachen seien. Doch auf der anderen Seite sei „Jith Joy“ auch für Bajuwaren ein „gespreizter Zungenbrecher“. Der Name habe allerdings mit dem Charakter nichts zu tun. Selbst in stressigen Situationen sei er die Ruhe selbst gewesen, ganz nach dem Paulus-Zitat: „Allen bin ich gewachsen, weil Gott mich stark macht.“ Dem schloss sich auch Patrick Beßle an, der Vertreter der Ministranten. Nach seinen Worten sei Kaplan Jith Joy immer „gechillt drauf“ gewesen und habe jeden Gottesdienst 1A durchgebracht.

Nachdem Dekan Werner Dippel seinem Kaplan eine Stola überreicht hatte, gestand Jith Joy, dass er noch nie so einen Abschied bekommen habe. Vor vier Jahren in Augsburg seien gerade mal fünf bis zehn Leute zu seiner Verabschiedung gekommen. In Burgheim stand der ganze Pfarrsaal voller Leute. „Schade ist, dass solche Feste immer am Schluss sind“, bemerkte er. Sie seien aber auch eine schöne Erinnerung. Bürgermeister Michael Böhm hielt keine Rede, hatte aber für Jith Joy Pallivathukkal sehr persönliche Worte und ein Geschenk mitgebracht.

