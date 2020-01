10:45 Uhr

Burgheimer Burschen haben zwei neue Chefs

Neuwahlen beim Katholischen Burschenverein Burgheim: Stefan Fieger und Tobias Fischer wurden für die beiden nächsten Jahre zu Vorsitzenden gewählt.

Der Tag vor Heilig-Drei-König ist ein fixes Datum im Terminkalender des Burgheimer Burschenvereins und viele Mitglieder fanden auch diesmal den Weg zur Generalversammlung im Vereinslokal Brucklachner. Heuer standen Neuwahlen an und mit Stefan Fieger und Tobias Fischer wurden zwei junge Vorsitzende an die Spitze des Traditionsvereins gewählt.

Die Versammlung eröffnete der noch amtierende Vize Julian Meier, der seinen 1. Vorsitzenden entschuldigen musste, der im Zuge seines Studiums ein Auslandspraktikum in China absolviert. In dem Rechenschaftsbericht ging Meier auf die herausragenden Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres ein. Dazu zählten der Burschenball und das Marktfest, wobei auch die Theateraufführung zu den Meilensteinen in der Vereinsgeschichte zählt. Wegen der hohen Anforderungen und Intensität der Aufführungen haben sich die Burschen dafür entschieden, die Theaterproduktion im zweijährigen Rhythmus stattfinden zu lassen. Die volle Unterstützung anderer ortsansässiger Vereine und der Pfarrei erfuhren die Burschen auch im abgelaufenen Jahr, sodass immer wieder nach Unterstützung angefragt wird und wurde.

Burgheimer Burschen haben 2020 viele Pläne

Schriftführer Maximilian Hiesinger ging genauer auf die einzelnen Aktivitäten des Vereins ein und zählte fünf Ausschusssitzungen auf sowie das große Helferfest, bei dem allen Unterstützern des Vereins gedankt wurde. „Auch der 2. Platz beim Maibaum-Wettbewerb der Brauerei Unterbaar war eine schöne Sache“, sagte Hiesinger. Weiter gab er den Terminplan für 2020 weiter: Neben dem Burschenball am Samstag, 15. Februar, in Schönesberg und der Josefsfeier am Donnerstag, 19. März, steht auch wieder ein Schafkopfturnier am Samstag, 28. März, im Kalender. Nicht zu vergessen sind das Maibaum-Aufstellen und der Barbetrieb beim Burgheimer Marktfest. Ganz neu im Programm ist der Frühschoppen am 7. Juni, 9. August, und 8. November, jeweils um 11 Uhr sowie ein Dämmerschoppen am 6. September, jeweils um 18 Uhr im Gasthaus Brucklachner. Am Ende bedankte sich Hiesinger bei allen Mitgliedern, die ihre Stammdaten an den Verein übermittelt haben, um den 489 Mitglieder starken Verein zukunftsorientiert und auf den neuesten Stand führen zu können.

Kassier Stefan Blei hakte in seinem Bericht das Jahr 2019 als ein finanziell sehr gutes mit einer sehr positiven Bilanz ab, was mit Sicherheit am Erfolg der Theateraufführung lag. Mit etwas Sorge blickte er auf die Maibaumaktion, weil dafür noch kein Spender zu finden war.

Bei den Burgheimer Burschen wurden viele Posten neu besetzt

Danach ging es an die Neuwahlen, wo Stefan Fieger und Tobias Fischer zu neuen Vorsitzenden bestimmt wurden. Kassier bleibt weiterhin Stefan Blei und als Schriftführer ebenfalls Maximilian Hiesinger im Amt. Neuer Vereinsdiener wurde Max Novak und als neuer Fähnrich wurde Julian Reichel verpflichtet. Ihm an die Seite gestellt wurden die beiden neuen Fahnenbegleiter Jonas Bauch und Tobias Förg. Auch der Ausschuss wurde neu mit folgenden Mitgliedern gewählt: Jonas Bauch, Heiko Blum, Manuel Blum, Fabian da Silva, Dominik Frey, Tobias Kugler, Tobias Landes, Julian Martin, Julian Meier, Andreas Niemann, Lukas Niemann, Tobias Reichel, Maxi Reinold, Tobias Schnell, Stefan Schmid und Marc Straubmeier. Als Kassenprüfer bleiben Manfred Braun und Johannes Mack weiter in ihren Ämtern.

Danach durfte Stefan Fieger als neuer Chef die Versammlung weiterleiten und als erste Amtshandlung den alten Maibaum versteigern. Dieser ging für 135 Euro an Alexander Bauer. Nach den Grußworten des 3. Bürgermeisters Andreas Flath und Präses Dekan Werner Dippel und keiner Wortmeldung wurde die Jahreshauptversammlung beendet. Die Burschen gingen nun zum gemütlichen Teil des Abends über. (tbb)

