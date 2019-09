00:32 Uhr

Burgheimer Kinder basteln Instrumente

„Instrumente selbst gebastelt“ – unter diesem Motto beteiligt sich die Marktmusikkapelle Burgheim seit mehreren Jahren am Burgheimer Ferienprogramm. Und so trafen sich auch in diesem Jahr 18 Kinder im Probenraum des Musikvereins, um zu entdecken, welche Geräusche in den Alltagsdingen stecken. Damit die Betreuer den Kindern gerecht werden konnten, wurden die Teilnehmer auf zwei Gruppen aufgeteilt. Jeweils zwei Stunden haben sie mit den Kindern fleißig gemalt, geklebt, gefädelt und verziert. Die Ergebnisse der Kinder können sich sehen lassen: Es entstanden liebevoll gestaltete Instrumente, an denen die Kinder hoffentlich noch lange Freude haben. Tanja Pototzky

Themen Folgen