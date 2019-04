vor 11 Min.

Burgwaldberg – im Revier der Mountainbiker

Im Wald zwischen Neuburg und Oberhausen stürzen sich Downhillfahrer die Hänge hinab – zum Missfallen von Naturschützern. Die Stadt sieht derzeit keine Lösung.

Von Marcel Rother

Der Wald zwischen Neuburg und Oberhausen im Bereich der Alten Burg hat sich über die Jahre zu einem Mekka für Mountainbiker entwickelt. Vor allem sogenannte Downhillfahrer schätzen das steile Gefälle und stürzen sich mit ihren Spezialrädern auf verschiedenen Strecken – sogenannten Trails – den Jurahang hinab. Im Schuss brettern sie mit Stollenreifen über Wurzeln, springen über eigens angelegte Rampen oder lassen sich in temporeichen Steilkurven in die Pedale pressen. Was für die einen eine Trendsportart und beliebter Zeitvertreib ist, ist für andere ein Ärgernis: Naturschützer sorgen sich um die Tier- und Pflanzenwelt und auch bei der Stadt weiß man um die Problematik der Situation.

Selbst gebaute Rampen bieten Sprungmöglichkeiten. Bild: Marcel Rother

Burgwaldberg beliebte Downhillstrecke bei Mountainbikern

Ausgerüstet mit Helm, Rückenprotektor, Knie- und Schienbeinschonern rauscht ein junger Mann mit seinem Bike über einen Pfad im Unterholz. Er bremst, Staub wirbelt vom Waldboden auf. Er ist einer von vielen, die an diesem sonnigen Donnerstagabend an den Burgwaldberg gepilgert sind. Eine halbe Stunde Anfahrt hat er dafür in Kauf genommen, auf einem 6500 Euro teuren Rad. Seit ein paar Jahren kommt er regelmäßig her und geht seiner Leidenschaft, dem Downhill, nach. Es sei die einzige Möglichkeit weit und breit, die Trendsportart zu betreiben. Offizielle Strecken gäbe es erst wieder im Allgäu, sagt er. Die nächstgelegenen Strecken bei Augsburg seien auch nicht wirklich legal, sagt der junge Mann, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

In Wellen führt dieser Trail bergab. Bild: Marcel Rother

Ulrich Mayer, Kreisvorsitzender des Landesbund für Vogelschutz (LBV), ist alles andere als erfreut über die Strecken, die sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre immer weiter in den Waldboden gegraben hätten. „Anfangs wurden dafür stellenweise sogar Bäume gefällt“, sagt er. Inzwischen zieht sich ein dicht verzweigtes Wegenetz den Burgwaldberg hinab, ausgestattet mit künstlich angelegten Bretterrampen, Hügeln, Sprungschanzen und befestigten Steilkurven. Mayer sieht die Wege in mehrfacher Hinsicht kritisch. Auch, weil es sich beim Burgwald um ein FFH-Gebiet, ein spezielles europäisches Schutzgebiet für den Natur- und Landschaftsschutz handelt. „Dort halten sich Rehe und Greifvögel auf, die die Flucht ergreifen, wenn regelmäßig Radfahrer vorbeirauschen.“ Zudem würde das Regenwasser den Boden entlang der Strecken auswaschen – und das in einem Wald, dessen Funktion es sei, den Hang zu stützen. Nicht zuletzt widersprechen die Abfahrten all dem, was das jüngste Volksbegehren Bayerns erfolgreich auf den Weg gebracht habe: die Natur zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten. „Es kann nicht jeder in die Natur gehen und meinen, dort machen zu können, worauf er Lust hat.“

Downhill: Die Stadt Neuburg kennt das Problem am Burgwaldberg

Bei der Stadt ist das Problem der „wilden“ Trails bekannt. „Radfahrer dürften eigentlich nur auf befestigten Wegen fahren und nicht mitten im Wald“, sagt Rainer Mergel, zuständig für die Liegenschaften der Stadt, zu denen der Wald um die Alte Burg gehört. Wiederholt habe es Beschwerden des Försters gegeben, der auf die Risiken in Zusammenhang mit den Mountainbikern hingewiesen hatte – etwa beim Fällen von Bäumen oder deren Abtransport. „Das ist schwer, wenn kreuz und quer Radfahrer im Wald unterwegs sind“, gibt Mergel zu bedenken. Auch Jäger würden sich beschweren, weil durch die Radfahrer das Wild verscheucht würde. Nicht zuletzt kreuzen die Abfahrten normale Fuß-, Rad-, und Wanderwege und es drohen Kollisionen. Eine Radfahrerin, die zufällig nahe des Kraftwerks Bittenbrunn vorbeikommt, bestätigt: Auf dem Radweg nach Neuburg sei sie schon oft auf Downhillfahrer getroffen.

Das Problem sei allerdings „schwer in den Griff zu bekommen“, sagt Mergel. „Klar, wir könnten die Schanzen entfernen, Schilder aufstellen oder Waldstücke mit roten Bändern absperren.“ Viel Erfolg verspricht er sich von solchen Maßnahmen jedoch nicht: „Ich fürchte, es würde sich keiner daran halten – es sind einfach zu viele, die dort fahren.“ Und eine ständige Kontrolle sei personell zu aufwendig. Bei der Stadt habe man sich daher bislang dazu entschlossen, die Situation hinzunehmen und die Mountainbiker zu dulden. Eine abschließende juristische Prüfung der Angelegenheit stünde aber noch aus, teilt der städtische Pressesprecher Bernhard Mahler auf Anfrage mit.

Die meisten der Fahrer haben professionelle Downhillräder. Bild: Marcel Rother

Burgwaldberg: Naturschützer mit Verständnis für die Mountainbiker

In gewisser Weise hat Naturschützer Mayer Verständnis für die Mountainbiker. „Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Strecken reizvoll sind und junge Leute gerne da runterfahren“, räumt er ein. Hätte es in seiner Jugend entsprechende Räder gegeben, will er nicht ausschließen, ebenfalls Freude am Downhill gehabt zu haben. Ihm ginge es auch nicht darum, jungen Leuten die Freude an der Bewegung in der Natur zu vergällen. Er sieht die Verantwortung vielmehr bei der Politik. „Wenn offensichtlich so ein breites Interesse an einer Sportart besteht, muss dafür gesorgt werden, dass dieses Bedürfnis gestillt wird“, sagt er. Am besten in Form einer offiziellen Strecke – allerdings ohne der Natur zu schaden und nicht innerhalb eines FFH–Gebiets, da bleibt Naturschützer Mayer hart. Einem öffentlichen Trail in städtischen Wäldern räumt Mergel keine großen Aussichten auf Erfolg ein. „Damit läge die Verkehrssicherungspflicht bei der Stadt, wir müssten das Streckennetz prüfen, Bäume und Sträucher schneiden und nicht zuletzt die Kosten tragen – auch wenn etwas passiert.“ Es seien unterschiedliche Interessen, die in diesem Punkt aufeinanderprallen, sagt Pressesprecher Mahler. Aufgabe der Stadt sei es, diese möglichst zu vereinen. Und schiebt nach: „Keine einfache Aufgabe.“

Bevor der junge Downhillfahrer die Hände von den Bremsen nimmt, die Räder freigibt, Schwung aufnimmt und sich mit einem Satz über eine der vielen Schanzen auf den wilden Abwärtsritt bergab begibt, versichert er: Auch er wäre lieber auf einer offiziellen Strecke unterwegs. „Da besteht nicht die Gefahr, dass einem Spaziergänger entgegenkommen oder einem hinterhergemault wird.“ Weil es eine solche Strecke aber (noch) nicht gibt, bleibt ihm nur eines: „Ich schaue vor jeder Abfahrt, ob Fußgänger oder Hunde in der Nähe sind – schließlich will ich nicht, dass jemand zu Schaden kommt und erschrecken will ich auch niemanden.“ Auf den Spaß verzichten will er aber auch nicht. Am Burgwaldberg werden sich Mountainbiker, Natur und Spaziergänger daher auf absehbare Zeit vorerst weiter arrangieren müssen.

Themen Folgen