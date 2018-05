vor 38 Min.

Busse statt Züge

Wegen der Bauarbeiten müssen Pendler sich auf Verzögerungen einstellen

Wegen der Arbeiten am Audi Bahnhalt werden von diesem Freitag (ab 22.30 Uhr) bis Sonntag, 3. Juni, zwischen dem Ingolstädter Hauptbahnhof und Gaimersheim Züge durch Busse ersetzt. Wie die Bahn mitteilt, werden rund 800 Meter Gleise verschwenkt, rund 1000 Meter Oberleitung umgebaut, zwei Signale versetzt und rund 200 Meter Bahnsteigkanten eingebaut.

Damit in Gaimersheim die planmäßigen Züge Richtung Treuchtlingen erreicht werden, fahren die Busse etwa 30 Minuten früher ab Ingolstadt Hauptbahnhof ab und kommen um bis zu 30 Minuten später in Ingolstadt an, heißt es in der Mitteilung weiter. Sämtliche Fahrplanänderungen seien bereits in der Fahrplanauskunft berücksichtigt.

Bis Ende 2019, rechtzeitig vor der Landesgartenschau Ingolstadt 2020, soll die Station Ingolstadt Audi fertig sein. (nr)

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/. Telefonisch kann man sich bei der Bahn unter der Rufnummer 089 2035 5000 zu den Fahrplanänderungen informieren.