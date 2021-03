vor 17 Min.

C&A in der Fußgängerzone in Ingolstadt schließt zum Jahresende

Die C&A-Filiale in der Ingolstädter Ludwigstraße schließt. Was mit den betreffenden Räumen passieren soll, ist unklar.

Nun ist auch die C&A-Filiale in der Ingolstädter Ludwigstraße bald Geschichte. Zum Jahresende soll sie geschlossen werden, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte. Aktuell arbeiten dort 15 Mitarbeiter.

Einzelhandel in Ingolstadt: Zwei C&A-Filialen bleiben bestehen

Bestehen bleiben sollen aber die beiden anderen C&A-Filialen in Ingolstadt: Die eine befindet sich im Westpark, die andere in der Eriag-Straße. Zum Ende des Lockdowns haben sich jedenfalls noch mal lange Schlangen vor dem Eingang gebildet. Was mit dem Gebäude passieren soll, weiß auch C&A nicht: „Da wir nur Mieter der Räumlichkeiten in Ingolstadt sind, können wir über die Zukunft des Gebäudes keine Aussagen treffen“, so eine Sprecherin. (nr)

