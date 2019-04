vor 60 Min.

CSU-Stimmkreisbüro in Neuburg: „Kommen Sie doch mal vorbei“

In der Neuburger Innenstadt eröffnet die CSU ihr Stimmkreisbüro für MdL Matthias Enghuber. Auch die Kreisgeschäftsstelle findet dort Platz. Und es gibt einen interessanten Nachbarn.

Von Julia Abspacher

Großer Andrang bei der Eröffnung des neuen CSU Büros in Neuburg: Im Stadtzentrum, nämlich im Fürstgartencenter in der Färberstraße, eröffnete Heimatabgeordneter Matthias Enghuber sein Stimmkreisbüro und die CSU Neuburg-Schrobenhausen ihre neue Kreisgeschäftsstelle. Dutzende Besucher drängten sich in den frisch renovierten Räumlichkeiten; die Geistlichen Herbert Kohler und Jürgen Bogenreuther weihten sie feierlich.

Enghuber empfing neben Gästen aus dem gesamten Stimmkreis, zu dem neben dem Landkreis auch drei Pfaffenhofener Gemeinden gehören, auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl, Bezirksrätin Martina Bauer und den Neuburger Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. In seinen Begrüßungsworten wünschte er sich, dass das Büro in Zukunft eine Anlaufstelle sein wird, wo jeder ein offenes Ohr und Hilfe für seine Probleme findet. „Demokratie lebt von der Bürgernähe ihrer Repräsentanten“, betonte auch Kohler die Bedeutung des neuen Stimmkreisbüros. Es sei wichtig, dass es Orte gibt, an denen Menschen ihre gewählten Vertreter treffen und mit ihnen diskutieren können. Er wünschte allen Beteiligten viel Erfolg bei dieser „Herkulesaufgabe“.

Ganz so viel Andrang wie am Eröffnungstag, als sich die Besucher auch nach dem offiziellen Teil noch lange bei Sekt und Gebäck austauschten, wird in Zukunft wohl nicht jeden Tag sein, doch: „Wir meinen die Einladung ernst. Kommen Sie vorbei, bei Problemen, vielleicht auch bei Lob, oder einfach zum Ratschen“, bot Enghuber an.

Geöffnet sein wird sein Stimmkreisbüro von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Die CSU-Geschäftsstelle steht mittwochs von 17 bis 18 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr offen. Gleich ums Eck, in der Blumenstraße, eröffnete übrigens kürzlich der über die Liste gewählte Landtagsabgeordnete und Staatssekretär Roland Weigert (Freie Wähler) sein Bürgerbüro.

