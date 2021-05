vor 39 Min.

CSU kürt Bundestagskandidaten in Ingolstadt im Autokino

Als Autokino auf dem Volksfestplatz in Ingolstadt fand die Nominierung von Reinhard Brandl als CSU-Kandidat für den Deutschen Bundestag statt. Gut 140 Autos bildeten dabei ein großes CSU und ein Herz ab.

Plus Die CSU-Delegierten nominieren ihren Kandidaten für die Wahl im September auf dem Volksfestplatz in Ingolstadt aus dem Auto heraus. Was Reinhard Brandl dazu alles einfiel.

Von Manfred Dittenhofer

Hätte jemand am Samstagnachmittag aus der Luft auf den Ingolstädter Volksfestplatz schauen können, er hätte nicht schlecht gestaunt. Denn dort bildeten weit über 100 Autos die Buchstaben CSU und ein Herz dahinter. Was aus der Luft wie Kunst aussah, war am Boden eine außergewöhnliche Delegiertenversammlung zur Wahl des Wahlkreisbewerbers der CSU für die im Herbst anstehende Bundestagswahl.

