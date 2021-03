vor 19 Min.

CSU schlägt Brandl und Irlstorfer vor

Bundestagswahl wirft Schatten voraus

Auf einer digitalen Vorstandssitzung wurden Reinhard Brandl und Erich Irlstorfer vom Vorstand des CSU-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen einstimmig für die Bundestagswahl vorgeschlagen. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird bekanntermaßen gleich von zwei Bundestagsabgeordneten in Berlin vertreten. Der nördliche Teil des Landkreises ergibt gemeinsam mit dem Landkreis Eichstätt und der Stadt Ingolstadt einen Wahlkreis Ingolstadt, der von Reinhard Brandl vertreten wird. Dagegen zählt der südliche Teil zum Wahlkreis Freising. Hier ist Erich Irlstorfer der direkt gewählte Abgeordnete. Beide, Irlstorfer und Brandl, zählen in der Hauptstadt mittlerweile zu den erfahrenen Abgeordneten, heißt es in einer Mitteilung der CSU. Denn Irlstorfer bewirbt sich nun schon für die dritte Amtszeit. 2013 wurde er erstmals gewählt. Brandl ist sogar schon seit 2009 Teil der CSU-Fraktion in Berlin und strebt nun die vierte Amtszeit an. Es war daher keine Überraschung, dass der CSU-Kreisvorsitzende Matthias Enghuber seinem Vorstand Irlstorfer und Brandl erneut als Kandidaten für die beiden Wahlkreise vorschlug. Beide Vorschläge wurden einstimmig angenommen.

Brandl selbst war beim digitalen Meeting anwesend und beantwortete Fragen der Anwesenden zu verschiedenen Politikfeldern. Erich Irlstorfer konnte nicht teilnehmen, da er sich nach einer Corona-Erkrankung derzeit noch in Reha befindet.

Im nächsten Schritt müssen Brandl und Irlstorfer auf den sogenannten Bundeswahlkreiskonferenzen von den Delegierten der verschiedenen CSU-Kreisverbände als Kandidaten für die Bundestagswahl bestätigt werden. (nr) Fotos: Grimm, Irlstorfer (Archiv)

Themen folgen