Cafés und Barbershop – das tut sich in Neuburg

Plus Ins ehemalige Café Luitpold kommt wieder eine Bäckerei, das Chez Chocolat hat einen neuen Inhaber und in der Schrannenstraße entsteht ein Novum in Neuburg.

Noch stehen einige Kartons im Laden von Kerstin Mattner und Gabriele Täuber. Die Spielecke wird noch etwas größer und am Café fehlen auch noch letzte Handgriffe. Die beiden Geschäftspartnerinnen, die den Laden Murmelstoffe zusammen führen, eröffnen am 15. Februar das Nähcafé in der Schrannenstraße. Dabei sollte der Raum zunächst als Lager für den Onlineshop des Stoffladens dienen. „Doch dann ist der Entschluss gereift, ein Nähcafé daraus zu machen“, erzählt Mattner.

Sie ist in dem Zweiergespann fürs Kreative zuständig – und dafür, das Geld auszugeben, sagt Täuber mit einem Augenzwinkern. Heraus kommen dann eigene Designs, die letztlich auf Pullis oder Kissen landen. Täuber kümmert sich um den Laden und den Verkauf.

Im Nähcafé Neuburg gibt es glutenfreie Speisen

Mit dem Nähcafé betreten die beiden Neuland – nicht nur selbst, weil sie keine Vorerfahrungen im Café-Bereich haben, sondern auch in Neuburg. Denn im Nähcafé wird es vor allem glutenfreie Speisen geben wie selbst gemachte Torten und Kuchen, aber auch Backwaren wie Semmeln. Die Idee der glutenfreien Speisen stammt aus Mattners Familie. Ihr Sohn leidet an Zöliakie – eine krankhafte Überempfindlichkeit des Körpers gegen das besonders in Getreide und Getreideprodukten vorkommende Gluten. Anfangs sei es schwierig gewesen, schmackhafte glutenfreie Kuchen und Torten zu backen. „Mittlerweile haben wir aber eine Mehlmischung gefunden und gesünder ist glutenfreies Essen auch noch“, sagt die Maxweilerin Mattner.

20 Sitzplätze soll es im Café geben, das dienstags und donnerstags von 9 bis 17 und mittwochs von 9 bis 14 Uhr öffnet. Um Nähkurse nicht zu stören, finden die außerhalb der Öffnungszeiten statt. „Ansonsten können die Leute gerne ihre Nähkreise zu uns verlegen oder sich für ein paar Stunden eine Nähmaschine mieten und dabei einen Kaffee trinken“, erklärt Mattner. Aber es dürfe auch jeder, der nicht näht, kommen, ergänzt Täuber.

Neben glutenfreien Kuchen, Torten und Kaffee wird es auch Tee, glutenfreie Waffeln und Gummibärchen für die jungen Gäste geben. Zur Eröffnung am 15. Februar ist zudem eine Prozentaktion geplant, die den Nähbereich mit dem Café verbindet.

Das Backhaus Hackner eröffnet Filiale in der Luitpoldstraße in Neuburg

In wenigen Wochen eröffnet noch ein weiteres Café in Neuburg. Ins ehemalige Café Luitpold zieht eine Filiale der regionalen Kette Backhaus Hackner. Aktuell renovieren Arbeiter die Inneneinrichtung, der Augsburger Künstler Akram Sultan verziert eine Innenwand des Ladens mit dem Neuburger Schloss. „Die Lage ist exponiert, das Schloss ist für die Neuburger von großer Bedeutung. Deshalb wollten wir es in der Gestaltung aufgreifen“, erklärt Hackner-Geschäftsführer Stefan Hackner, der sich begeistert vom Standort mit Blick aufs Neuburger Wahrzeichen zeigt.

Bild: Fabian Kluge

Derzeit gibt es bereits eine Filiale in Grünau, am 2. März folgt nun also die zweite in Neuburg, die insgesamt 42. des Unternehmens. Die Bäckerei beinhaltet ein Café mit rund 40 Sitzplätzen, im Sommer können Gäste wie im ehemaligen Café Luitpold draußen sitzen. Neben den klassischen Backwaren wird es Torten, aber auch Salate und Burger geben. Gäste können zudem im Café frühstücken. Geöffnet hat die Filiale montags bis samstags von 6 bis 18, an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 17 Uhr.

Das Chez Chocolat in Neuburg hat die Confiserie Dengel übernommen

Einen Inhaberwechsel hat es am Wochenende im Chez Chocolat in der Hirschenstraße gegeben. Marion und Günther Bauer haben ihren Laden nach vielen Jahren der Confiserie Dengel übergeben – einvernehmlich, wie es vom Unternehmen aus Rott am Inn heißt. Die Confiserie, die 13 Filialen hat und 1992 gegründet wurde, war ohnehin langjähriger Partner des Chez Chocolat. Deshalb will sie am Konzept festhalten, für die Kunden ändert sich nichts. Es wird weiterhin Schokolade und Pralinen geben. Sabine Graf aus der Marketingabteilung der Confiserie hebt zudem hervor, dass Dengel die Rohstoffe wie Kakao, Rohrzucker und Milch direkt bezieht. Das oberbayrische Unternehmen produziere außerdem alles nach Kundenwunsch frisch. Die Bauers planen derzeit, Neuburg zu verlassen, heißt es aus dem Kollegenkreis.

Bild: Fabian Kluge

Ein längerer Leerstand in der Neuburger Innenstadt wird demnächst gefüllt. In den ehemaligen Pop-up Store in der Nähe des Cafés Göbel wird ein Barbershop ziehen, verrät Stadtmarketingchef Michael Regnet.