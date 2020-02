vor 58 Min.

Carl-Orff-Oper am Karlsplatz

Kulturausschuss: Stadt gewährt Zuschüsse

Der Neuburger Liederkranz bringt am 12. Juli „Carmina Burana“ von Carl Orff auf die Bühne. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung mit drei weiteren Neuburger Kulturpreisträgern – mit der Stadtkapelle, dem Chor Windrose und dem Madrigalchor. Die Veranstalter wollen dafür die Freilichtbühne nutzen, die das Neuburger Volkstheater kurz davor ohnehin für die Aufführung von „Don Camillo und seine Herde“ am Karlsplatz aufbaut. Bei schlechtem Wetter findet die Oper in der Parkhalle statt, ursprünglich sollte sie in der Burg Nassenfels gespielt werden. Der Kulturausschuss hat dem Liederkranz für die Aufführung von „Carmina Burana“ in der Orchesterfassung mit mehr als 150 Akteuren einstimmig einen Zuschuss von 5000 Euro gewährt. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnete das Vorhaben als „einmalige Sache“, von der man in Neuburg noch lange reden werde.

Des Weiteren hat der Kulturausschuss dem Collegium Sanctae Ursulae und der Kammermusik St. Wolfgang mit einer Gegenstimme einen Zuschuss von 350 Euro zugesagt. Das Geld ist für die Aufführung eines Passionskonzertes in Zusammenarbeit mit dem Kammerchor Ingolstadt am 27. März in der Kapelle St. Wolfgang in Neuburg. Einen Zuschuss über 5500 Euro sowie einen Mietnachlass über 50 Prozent für Marstall und Boxenstall erhält Ute Patel-Mißfeldt für die Hutschau im September – wegen der enormen Medienwirksamkeit der Veranstaltung. (dopf)