Charitylauf: Laufen für den guten Zweck

Am 18. Mai soll in Neuburg ein Charitylauf starten.

Hannah Stegherr hat einen Charitylauf für den 18. Mai organisiert. Der ist so ganz anders als andere Läufe.

Von Gloria Geissler

Hannah Stegherr ist begeisterte Sportlerin und läuft gerne. Als sie auf den Charitylauf „Global 6K“ der Hilfsorganisation „World Vision“ aufmerksam wurde, war schnell klar, dass sie gerne einen solchen Lauf in Neuburg organisieren möchte. Gesagt, getan. Der Startschuss fällt am Samstag, 18. Mai, um 10 Uhr an der Brandlwiese.

Wobei Startschuss der falsche Begriff ist. Denn bei dem Lauf geht es weder um Bestzeiten noch um das Siegertreppchen. Deswegen gibt es auch keine Zeitmessung. Wer joggen will, joggt, wer lieber einen gemütlichen Spaziergang macht, ist ebenso willkommen. „Jeder läuft sein Tempo“, sagt Hannah Stegherr. Schließlich gehe es um den guten Zweck.

So lang ist der Charitylauf am 18. Mai in Neuburg

Rund sechs Kilometer lang ist die Runde von der Brandlwiese, über die Staustufe, den Damm entlang, über die Donaubrücke und zurück zum Brandl. In vielen deutschen Städten und Gemeinden finden in diesen Wochen „Global 6K“-Läufe statt. „6K“ steht für sechs Kilometer. Das ist die durchschnittliche Anzahl an Kilometern, die Menschen in Afrika laufen müssen, um an die nächste Wasserstelle zu kommen. „Wasser ist der Schlüssel für bessere Lebensbedingungen, gerade bei Kindern“, sagt Christoph Hilligen, Vorstand bei World Vision.

Das Ziel der Aktion: Besserer Zugang zu sauberem Trinkwasser, Bildung und Gesundheit. Nach der Registrierung für den Lauf erhalten die Teilnehmer ein T-Shirt als kleines Dankeschön zugeschickt. Die Startgebühr von 30 Euro fließt nämlich direkt in die Hilfsprojekte zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung vor Ort, was die bereits genannten Effekte realisieren helfen soll.

Das genau steht hinter dem Charitylauf in Neuburg

Hannah Steigherr wird zu Beginn des Laufs ein kurzes Aufwärmprogramm anbieten und nach dem „Zieleinlauf“ ein kleines Cool-down. Ihres Wissens nach ist es der erste Lauf dieser Form in Neuburg. Im vergangenen Jahr nahmen 49.000 Läufer in 23 Ländern teil – eine weltweite Bewegung von Menschen, die mit ihrer Startspende Patenschaftsprojekte in afrikanischen Ländern fördern und zugleich körperlich aktiv wurden.

Die Versorgung von Menschen in armen Ländern mit Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Vermitteln von Kenntnissen in Hygienepraktiken sind ein essentieller Teil der Arbeit von World Vision. Allein 2017 hat die Organisation 3,2 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht. 3,9 Millionen Menschen nahmen an Workshops zu Hygienemaßnahmen teil. Dabei arbeitet World Vision eng mit der UN und weiteren Organisationen zusammen.

Wer teilnehmen möchte, registriert sich unter www.global6k.de.

