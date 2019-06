10:57 Uhr

Charmantes Schulkonzert der Dr.-Walter-Asam-Schule

Beim Schulkonzert der Dr.-Walter-Asam-Schule in Neuburg gab es einen besonderen Höhepunkt: Die Schüler sangen ein selbst komponiertes Lied.

Von Christof Paulus

Wenn es etwas kühler wäre, dann wäre sie jetzt wirklich schön, eine heiße Schokolade. Das dachte sich auch die vierte Klasse der Dr.-Walter-Asam-Schule in Neuburg im Ganztagsunterricht und komponierte mit Norbert Heine ein Lied für all das, was jetzt schön wäre: ein Cheeseburger mit Cola, gute Freunde und eben: eine heiße Schokolade – so heißt das Lied – am liebsten mit Marshmallows dazu. Auf dem Schulkonzert am Donnerstag im Foyer der Schule stellten die Schüler ihr Lied vor.

Nicht ganz so genau auf den Text achten solle man dabei, sagte Heine, schließlich sei das Lied innerhalb von nur einer Viertelstunde entstanden. Er ist der Leiter der Theatergruppe, die das Lied geschaffen hat. Ohnehin sei der Text nicht so wichtig, fügte Heine mit einem Augenzwinkern an. Dabei müsste der Text sich hinter vielen Charterfolgen nicht einmal verstecken, auch wenn Heine den Text teils ablesen musste.

Schulkonzert in der Dr.-Walter-Asam-Schule überzeugt mit Charme

Perfekt war nicht alles beim Musiktag in der Förderschule, aber das machte seinen Charme aus. Moderator Georg Roter etwa vergaß einen Programmpunkt, nur um diesen elegant wieder ins Programm einzubauen. Zu Gast an der Dr.-Walter-Asam-Schule war Roter im Auftrag der Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, die den Musikunterricht in der Schule unterstützt.

In Dirndl, Kleid oder Sakko hatten sich einige der Schüler für ihre Auftritte geworfen. Immer wieder konnten die rund 100 Besucher den Schulchor bestaunen, dem eindeutig Flügel gewachsen waren: Volkslieder wie „Die Vogelhochzeit“sangen sie genauso gelungen wie „Der Vogelfänger bin ich ja“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Sopranistin Agnes Preis passte sich dem Chor an und sang eine italienische Arie und ein französisches Kunstlied über Vögel.

Tolle Auftritte der Schüler beim Schulkonzert in der Dr.-Walter-Asam-Schule

Sie und Moderator Roter waren die einzigen beiden Berufsmusiker auf der Bühne, dennoch wussten auch die restlichen Auftritte zu gefallen. Besonderes Lob gebührte Carla Delissanti am Klavier und Heidi Ker auf der Blockflöte, die sich als Solisten auf der Bühne bewiesen. Sie zeigten Gefühl für die richtigen Töne, genauso wie die Flötengruppe, die etwas vom Vogelthema abwich – und trotzdem fliegende Tiere würdigte: „Summ Summ Summ“ spielte sie. Rhythmusgefühl konnte die Trommel-AG unter Beweis stellen. Ihr Auftritt war einer der letzten des Nachmittags. Viele Besucher nickten im Takt. Mancher dachte dabei sicher an eine heiße Schokolade.

