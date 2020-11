vor 1 Min.

Chefarzt der Gynäkologie verlässt Neuburger Klinik

Neuer Mann an Bord: Dr. Armin Both übernimmt kommissarisch die Leitung der Gynäkologie am Neuburger Krankenhaus.

Dr. Peter Seropian verlässt nach Konflikt mit den Hebammen das Neuburger Haus. Sein kommissarischer Nachfolger steht schon fest.

Der Konflikt wäre beinahe eskaliert zwischen den Hebammen der Neuburger KFJ-Klinik und dem Chefarzt der Gynäkologie, Dr. Peter Seropian. Wie berichtet, hatten alle Hebammen des Krankenhauses gemeinschaftlich ihre Kündigung zum Jahresende bei Geschäftsführer Gerd Koslowski eingereicht. Dieser nahm sich des Problems an, es wurden zahlreiche Gespräche geführt, sodass die Hebammen im September verkündeten, dass man sich auf einem guten Weg befinde. Wohin dieser Weg führt, zeigt jetzt eine Kündigung. Um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen, verlässt Dr. Peter Seropian die KJF Klinik Sankt Elisabeth, heißt es darin.

Dieser Schritt erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen, da sowohl Klinikleitung als auch Dr. Seropian unterschiedliche Vorstellungen zur Ausrichtung der Frauenklinik haben. Die Funktion des Chefarztes der Gynäkologie und Geburtshilfe wird mit sofortiger Wirkung kommissarisch Dr. Armin Both übernehmen. Dr. Both ist seit 1. Januar 2020 Chefarzt der Gynäkologie an der KJF Klinik Josefinum in Augsburg und übernimmt die Aufgabe an der KJF Klinik Sankt Elisabeth zusätzlich. Davor war er über mehr als zwei Jahrzehnte lang Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Kreisklinik Donauwörth. Er kennt die KJF Augsburg bestens und verfügt darüber hinaus über exzellente Kenntnisse der Versorgungsituation im Einzugsgebiet der KJF Klinik Sankt Elisabeth, heißt es vonseiten der KJF.

Neuburger Krankenhaus-Hebammen hatten gemeinschaftlich gekündigt

„Es ist ein Glücksfall, dass Dr. Armin Both seine große fachliche Expertise nun auch in die KJF Klinik Sankt Elisabeth einbringt und durch seine Standort übergreifende Verantwortung die medizinische Qualitätssicherung innerhalb der KJF Augsburg weiterentwickeln wird“, sagt Gerd Koslowski, Geschäftsführer der KJF Klinik Sankt Elisabeth und Vorstand Medizin bei der KJF Augsburg. „Für die Klinik in Neuburg erwarten wir uns durch Dr. Both wichtige Impulse hinsichtlich der Sicherung und des Ausbaus der Geburtshilfe sowie für die Gynäkologie.“

Als Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in Neuburg will Dr. Armin Both das OP-Spektrum gemeinsam mit dem bestehenden Ärzteteam erweitern. Unterstützt wird Dr. Armin Both von Dr. Lizet Cruz Topiz, die als leitende Oberärztin die ständige Vertreterin des Chefarztes ist und schwerpunktmäßig die Geburtshilfe verantwortet.

Dr. Armin Both war Chefarzt in Donauwörth

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen der Klinik Sankt Elisabeth zum Wohl der uns gemeinsam anvertrauten Patienten“, sagt Dr. Armin Both. Gleichzeitig erwartet den Mediziner in Neuburg auch der erneute Kontakt mit den niedergelassenen Frauenärzten vor Ort. „Mit vielen von ihnen habe ich während meiner langen Tätigkeit an der Kreisklinik Donauwörth vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ich freue mich, an diesen Kontakt zu den Ärztinnen und Ärzten nun wieder anzuknüpfen.“

