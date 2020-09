12:00 Uhr

Chemieunterricht löst Einsatz am Gymnasium in Neuburg aus

Am frühen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr an das Descartes-Gymnasium in Neuburg gerufen. Dort hatte sich in einem Chemiesaal Rauch entwickelt. Was war passiert?

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Feuerwehr Neuburg am Mittwochmittag zum Descartes-Gymnasium ausgerückt. In einem Chemiesaal der Schule hatte sich Rauch entwickelt. Warum?



Feuerwehreinsatz in Neuburg wegen Chemieunterrichts

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren einige Schüler des Descartes-Gymnasiums mit Laborversuchen beschäftigt. Wobei einer der Versuche wohl nicht ganz nach Plan verlief.

Durch Aufwärmen eines produzierten ungefährlichen Stoffes kam es den weiteren Angaben zufolge zu einer heftigeren Rauchentwicklung, wodurch die Brandmeldeanlage auslöste.

Feuerwehr lobt Schüler und Lehrer des Descartes-Gymnasiums

Die Einsatzkräfte mussten lediglich den noch leicht verrauchten Unterrichtsraum mit einem Hochdrucklüfter belüften. Nach etwa 20 Minuten konnten Schüler und Lehrer dann wieder in die Klassenräume zurückkehren. "Sehr gut klappte die Räumung des Schulkomplexes und auch die Anwesenheit eines Ansprechpartners seitens der Schule für die Feuerwehr stand jederzeit zur Verfügung", lobt die Feuerwehr Neuburg abschließend. (nr)

