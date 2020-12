vor 52 Min.

Christbaum am Neuburger Karlsplatz beschädigt

Unbekannte beschädigen den Christbaum vor der Hofkirche am Neuburger Karlsplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben sich am Christbaum, der vor der Hofkirche am Neuburger Karlsplatz steht, zu schaffen gemacht. Laut Polizei wurden am Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr die Lichterkette teilweise heruntergerissen und mehrere Kerzenleuchten beschädigt.

Neuburg: Christbaum am Karlsplatz beschädigt

Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0.

