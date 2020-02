vor 29 Min.

Christian Peters: Ein Fachärztehaus für Burgheim

Plus Christian Peters von den Freien Wählern will die medizinische Versorgung in Burgheim ausweiten. Und auch das Kulturleben soll belebt werden.

Von Claudia Stegmann

Gestalten, planen, organisieren, verhandeln – so stellt sich Christian Peters die Arbeit eines Bürgermeisters vor. „Das finde ich spannend“, sagt der 48-Jährige, der für die Freien Wähler als Bürgermeisterkandidat in Burgheim antritt. Noch arbeitet er als Betriebsleiter und Prokurist beim Schiebeläden-Hersteller Slidetec in Burgheim. Doch sein erklärtes Ziel ist es, am 1. Mai als neuer Chef ins Rathaus einzuziehen. Immerhin schätzt er seine Chancen gegenüber Amtsinhaber Michael Böhm auf „50:50“ ein.

Bei seinen Hausbesuchen, die ihn während seines Wahlkampfes von Tür zu Tür führen, hat er schon einmal einen Eindruck davon bekommen, an was sich Bürger stören. Während der eine die Öffnungszeiten des Rathauses bemängelt, kritisiert der andere die Personalfluktuation in der Verwaltung und im Bauhof. Und dass im Grundbuch ein Sanierungsvermerk hinterlegt wird, hätten die 340 Grundstückseigentümer auch lieber im Vorfeld von der Gemeinde als vom Amtsgericht Augsburg erfahren. Christian Peters nimmt die Beschwerden als Anregung mit. „Ich würde die Bürger rechtzeitig informieren und mir ihre Meinung anhören.“ Christian Peters ist ein Polit-Neuling in Burgheim Als Bürgermeister wolle er Impulse setzen und den Ort mit nachhaltigem Wachstum entwickeln. Dazu gehört unter anderem ein Mehrgenerationenhaus, wie es aktuell im Baugebiet am Vohbach umgesetzt werden soll. Die Idee, so sagt er, habe er vor zwei Jahren Bürgermeister Michael Böhm auf den Tisch gelegt. Da war er weder Mitglied der Freien Wähler noch hatte er sonst eine politische Funktion. Christian Peters ist ein Polit-Neuling, der erst den Freien Wählern beigetreten ist, als ihm Ortsverbandsvorsitzender Klaus Rössler den Kandidaten-Job angeboten hat. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit drei Allgemeinärzten ist Burgheim aktuell gut versorgt. Doch Christian Peters liebäugelt mit einem Fachärztehaus in Burgheim. Dieses könnte seiner Meinung nach als Außenstelle eines Krankenhauses etabliert werden und nicht nur Burgheim, sondern auch die umliegenden Gemeinden mitversorgen. Reizvoll findet er auch die Vorstellung, in Burgheim ein Kulturzentrum zu haben – ähnlich dem B+-Zentrum in Blossenau. Dort finden unter dem Dach des Ballsportvereins Blossenau nicht nur Sport-, sondern auch Natur-, Kultur- und Genussveranstaltungen statt. Diese Möglichkeiten habe Burgheim nur begrenzt, denn außer dem Pfarrheim und der Mehrzweckhalle gebe es keinen richtigen Veranstaltungsraum. Christian Peters will Selbstbedienungsautomaten in den Burgheimer Ortsteilen Neue Wege möchte Christian Peters auch bei der Nahversorgung gehen. Weil es in den Ortsteilen keine Supermärkte oder Tante-Emma-Läden gibt, könnte sich der 48-Jährige vorstellen, dass dort Selbstbedienungsautomaten aufgestellt werden, die von regionalen Händlern bestückt werden. Die Automaten, in denen etwa Fleisch, Wurst oder Eier gezogen werden können, sollen auf Privatgrundstücken stehen und von den Hausbewohnern auch versorgt werden. Christian Peters kandidiert für die Freien Wähler als Bürgermeister-Kandidat in Burgheim. Video: Fabian Kluge Wer stattdessen doch lieber in einem richtigen Lebensmittelgeschäft einkaufen möchte, aber kein Auto hat, für den möchte Christian Peters „kreative Mobilitätskonzepte“ umsetzen. Dazu zählt beispielsweise das Mitfahrerbankerl, das die Gemeinde Burgheim ab Frühjahr testen wird. Für Auto- und Radfahrer mit Elektroantrieb sollen dagegen Ladestationen errichtet werden. Und noch eines ist dem gebürtigen Gempfinger wichtig: der Kontakt zu Vereinen und der Kirche. „Vereine sind das Herz einer Gemeinde“, sagt er. Deshalb müssten sie gehegt und gepflegt werden. Das sei bislang, so habe er aus Gesprächen mit Bürgern gehört, wohl nicht immer der Fall: „Da schicken sie zu den Veranstaltungen zwar immer irgendwen. Aber wir würden halt auch gern mal den 1. Bürgermeister sehen.“

