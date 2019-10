vor 55 Min.

Christian Peters wirft in Burgheim den Hut in den Ring

Wird am 15. März in Burgheim gegen den amtierenden CSU-Bürgermeister Michael Böhm antreten: Christian Peters von den Freien Wählern.

Freie Wähler in Burgheimer nominieren ihren Bürgermeisterkandidaten. Wer der Mann ist, der am 15. März gegen Rathauschef Micheal Böhm antreten wird.

Von Peter Maier

Die Freien Wähler – Bürgerblock – schicken Christian Peters in das Rennen um das Burgheimer Bürgermeisteramt. Er wird bei den Kommunalwahlen am 15. März gegen den amtierenden Rathauschef Michael Böhm antreten.

Die Nominierungsversammlung der Wählergruppierung hob den 48-jährigen Burgheimer Unternehmer am Donnerstagabend einstimmig auf den Schild. Ein großer Vertrauensbeweis für den Kandidaten.

Der Burgheimer Christian Peters ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er trat in diesem Jahr den Freien Wählern bei. Der Bürgermeisterkandidat ist Unternehmer und Betriebsleiter der Firma Slidetec im Gewerbegebiet Nordpark. Im öffentlichen Leben machte sich Christian Peters durch sein Engagement in der Handels- und Gewerbevereinigung einen Namen. Er war maßgeblich an der Einführung der Gewerbeschau beteiligt, die inzwischen weiter entwickelt wurde. Als innovativer Macher wirkte er auch an der Neugestaltung des Burgheimer „Zwoaring“ mit.