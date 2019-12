vor 4 Min.

Christiane Dusse Chefin für Tourismus

Die 41-Jährige folgt auf Marieluise Kühnl

Sechs Monate lang musste Marieluise Kühnl sowohl den Bereich für Tourismus als auch den für Kultur bei der Stadt Neuburg leiten. Nun hat die Doppelbelastung ein Ende. Zum 15. Dezember übernimmt Christiane Dusse die Verantwortung für das Aufgabenfeld Tourismus.

Die 41-Jährige ist zwar in Mainz geboren, aber in Neuburg aufgewachsen. Sie hat in Eichstätt Geografie mit Schwerpunkt Tourismus studiert. Seit sechs Jahren ist sie in der Tourist-Information in Neuburg tätig, hatte bis jetzt die Schalter-Leitung inne. Anfang Dezember wurde entschieden, dass sie die Nachfolge von Marieluise Kühnl als Tourismus-Chefin antreten wird.

Momentan arbeitet Kühnl die 41-Jährige noch ein. In viele Themen sei sie aber auch schon vorher involviert gewesen, sagt Dusse. Zunächst möchte sie eine Bestandsaufnahme machen und aufarbeiten, was aufgrund von Kühnls Doppelbelastung liegen geblieben ist.

Ein paar Ziele für das kommende Jahr hat Christiane Dusse bereits: Sie will die Donau stärker in das touristische Angebot der Stadt einbinden, zum Beispiel mit einem Bootsverleih. Außerdem wünscht sich Dusse, dass das Buchungssystem schneller und effektiver wird, dass Zimmer direkt buchbar sind. Die Angestellten in der Tourist-Info sollen nicht erst herumtelefonieren müssen, wenn ein Fahrradfahrer spontan nach einem Zimmer fragt. Und dann kommt 2020 noch eine besondere Herausforderung: Das Schloss schließt für mehrere Monate. Das muss kompensiert werden. (dopf)

