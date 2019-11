vor 31 Min.

Christkindlmarkt Ingolstadt 2019: Start heute, Termine, Öffnungszeiten, Programm

Heute beginnt der Christkindlmarkt Ingolstadt 2019. Hier gibt es die Infos rund um Programm, Start, Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt.

Ab heute wird es richtig weihnachtlich auf dem Ingolstädter Theaterplatz: Am 27. November beginnt der Christkindlmarkt Ingolstadt 2019. Neben den obligatorischen Glühwein und Bratwurstständen wird es jeden Tag ein umfangreiches Programm mit Musik, Vorführungen und mehr geben.

Was wird beim Weihnachtsmarkt in Ingolstadt genau geboten? Wir geben einen kompletten Überblick über das Programm. Außerdem bekommen Sie hier Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten:

Christkindlmarkt Ingolstadt 2019: Start heute, Termine, Öffnungszeiten

Der Christkindlmarkt 2019 in Ingolstadt wird am Mittwoch, 27. November, eröffnet und läuft dann über vier Wochen lang bis zum 22. Dezember. Das sind die Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 20.00 Uhr

bis Donnerstag: 10.00 bis 20.00 Uhr Freitag und Samstag : 10.00 bis 21.00 Uhr

Weihnachtsmarkt heute in Ingolstadt: Programm beim Christkindlmarkt

Vom 1. bis zum 22. Dezember wird das Ingolstädter Christkindl auf der Bühne jeden Tag um 17 Uhr ein Türchen des Adventskalenders öffnen - am 22. auch gleich die für den 23. und den 24. Was laut den Veranstaltern sonst noch auf dem Programm steht, sehen Sie in unserer Übersicht:

Mittwoch, 27. November 2019

17.00 Uhr: Eröffnung des Christkindlmarktes

Donnerstag, 28. November 2019

18.00 Uhr: Musik durch den Musik- und Gesangsverein Etting

Freitag, 29. November 2019

18.00 Uhr: Musik durch die Blechbläser St. Christoph

Samstag, 30. November 2019

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

18.00 Uhr: Musik durch die Blaskapelle Kolpingia Gerolfing

Sonntag, 1. Dezember 2019

16.00 bis 18 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

15.00 bis 16.30 Uhr: Musik durch die Kapelle Rabenstein

Montag, 2. Dezember 2019

08.00 Uhr: Musik durch die Hepberger Blechbläser

Dienstag, 3. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die Krautbuckbläser

Mittwoch, 4. Dezember 2019

17.00 bis 19.00 Uhr: Nachtwächter erzählt Geschichte der Heiligen Barbara und verteilt Barbarazweige

erzählt Geschichte der Heiligen Barbara und verteilt Barbarazweige 18.00 Uhr: Musik durch die Leonhardibläser Zandt

Donnerstag, 5. Dezember 2019

16.00 Uhr: Musik durch die Bläserklasse der Paul-Winter-Realschule

18.00 Uhr: Musik durch den Musik- und Gesangsverein Etting

Freitag, 6. Dezember 2019

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

18.00 Uhr: Musik durch den Bläserchor der Ickstatt Realschule

Samstag, 7. Dezember 2019

15.00 Uhr: Musik durch die Drumschool Ingolstadt

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

18.00 Uhr: Musik durch 4FUN

Sonntag, 8. Dezember 2019

14.00 bis 15.30 Uhr: Musik durch die Hohenwarter Musebuam

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch der Krampusgruppe Unterschleißheim

Montag, 9. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die St. Matthäus Mennoniten

Dienstag, 10. Dezember 2019

16.00 Uhr: Musik durch die Bläserklasse Paul-Winter-Realschule

18.00 Uhr: Musik durch den Ingolstädter Bläserkreis

Mittwoch, 11. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die Simon-Mayr-Musikschule

Donnerstag, 12. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die KAB Bläser Eitensheim

Freitag, 13. Dezember 2019

16.00 Uhr: Musik durch das Bläserensemble der Paul-Winter-Realschule Neuburg

08.00 Uhr: Musik durch den Posaunenchor Brunnenreuth

Samstag, 14. Dezember 2019

14.30 bis 17.30 Uhr: Märchenerzähler "Bertram der Wanderer" erzählt jede Stunde ein anderes Märchen

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

18.00 Uhr: Musik durch die Blech Buam Musi

Sonntag, 15. Dezember 2019

15.00 bis 16.30 Uhr: Musik durch die 4PHONES

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

Montag, 16. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die Blechbläser der Pfarrei Herz-Jesu

Dienstag, 17. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die St. Augustinbläser

Mittwoch, 18. Dezember 2019

15.00 Uhr: Musik durch die Musikklassen der Fronhofer Realschule

18.00 Uhr: Musik durch die Blechbläser St. Christoph

Donnerstag, 19. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch die Zwiebelturmbläser

Freitag, 20. Dezember 2019

18.00 Uhr: Musik durch das Ingolstädter Blechbläserquartett

Samstag, 21. Dezember 2019

15.30 Uhr: Musik durch die Alphornbläser Neuburg

16.00 bis 18.00 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

18.00 Uhr: Musik durch den Posaunenchor Friedrichshofen

Sonntag, 22. Dezember 2019

14.00 bis 16.00 Uhr: Besuch des Hl. Nikolaus

14.30 bis 15.30 Uhr: Spielmannszug Kösching

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.