Christkindlmarkt Neuburg 2019, heute: Termine, Programm und Öffnungszeiten

Der Christkindlmarkt Neuburg 2019 heute auf dem Karlsplatz statt. Hier bekommen Sie die Infos rund um Programm, Start, Termine und Öffnungszeiten.

Neuburg an der Donau bietet seinen Besuchern in der Weihnachtszeit an sechs Terminen einen atmosphärischen Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz an. An den Ständen findet sich, neben dem obligatorischen Glühwein und der Bockwurst, vielleicht das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für die Liebsten. Auch heute hat der Christkindlmarkt geöffnet.

Was ist geboten? Wann sind der Start, die Termine und die Öffnungszeiten beim Christkindlmarkt 2019 in Neuburg? Hier bekommen Sie die Informationen.

Christkindlmarkt Neuburg 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Neuburger Christkindlmarkt findet 2019 vom 6. bis zum 8. Dezember und vom 13. bis zum 15. Dezember auf dem Karlsplatz statt. Die Öffnungszeiten sind an beiden Wochenenden dieselben:

Freitag: 16.00 bis 21.00 Uhr

Samstag: 15.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag 13.00 bis 20.00 Uhr

Programm beim Christkindlmarkt Neuburg 2019 auf dem Karlsplatz

An den sechs Terminen bietet der Markt Programm - von der Eröffnung am 6. Dezember um 17 Uhr bis zum Abschluss am 15. Dezember um 19.30 Uhr. Unter anderem gibt es Konzerte und Theater.

Hier ein Überblick über das Programm beim Christkindlmarkt Neuburg 2019:

Freitag, 6. Dezember 2019

16.00 Uhr: Eröffnung "Lebende Weihnachtswerkstatt " im Rathausfletz

" im Rathausfletz 16.00 Uhr: Buchbazar des Lions-Clubs Neuburg in der Amalienschule

des Neuburg in der Amalienschule 16.00 Uhr: BRK Wichtelhof im Innenhof der Maria-Ward-Schule

im Innenhof der Maria-Ward-Schule 17.00 Uhr: Eröffnung des Christkindlmarktes von der Rathaustreppe am Karlsplatz

18.30 Uhr: Weihnachtliche Bläsermusik auf dem Karlsplatz

Samstag, 7. Dezember 2019

15.00 Uhr: "Lebende Weihnachtswerkstatt " im Rathausfletz

" im Rathausfletz 15.00 Uhr: Buchbazar des Lions-Clubs Neuburg in der Amalienschule

des Neuburg in der Amalienschule 15.30 Uhr: Adventliche Weisen auf dem Karlsplatz

16.00 Uhr: BRK Wichtelhof im Innenhof der Maria-Ward-Schule

im Innenhof der Maria-Ward-Schule 18.30 Uhr: Alphornkonzert auf dem Karlsplatz

Sonntag, 8. Dezember 2019

13.00 Uhr: "Lebende Weihnachtswerkstatt " im Rathausfletz

" im Rathausfletz 13.00 Uhr: Buchbazar des Lions-Clubs Neuburg in der Amalienschule

des Neuburg in der Amalienschule 14.00 Uhr: BRK Wichtelhof im Innenhof der Maria-Ward-Schule

im Innenhof der Maria-Ward-Schule 15.00 Uhr: Weihnachtliche Bläsermusik auf dem Karlsplatz

15.00 Uhr: papp&klapp-Theater mit "Die Prinzessin auf der Erbse" im Stadtmuseum

16.00 Uhr: Standkonzert auf dem Karlsplatz

18.30 Uhr: Jagdhornblasen auf dem Karlsplatz

19.30 Uhr: Lichterzauber auf dem Karlsplatz

Freitag, 13. Dezember 2019

16.00 Uhr: "Lebende Weihnachtswerkstatt " im Rathausfletz

" im Rathausfletz 16.00 Uhr: Buchbazar des Lions-Clubs Neuburg in der Amalienschule

des Neuburg in der Amalienschule 18.00 Uhr: Weihnachtliche Weisen in der Hofkirche

19.30 Uhr: Lichterzauber auf dem Karlsplatz

Samstag, 14. Dezember 2019

15.00 Uhr: "Lebende Weihnachtswerkstatt " im Rathausfletz

" im Rathausfletz 15.00 Uhr: Buchbazar des Lions-Clubs Neuburg in der Amalienschule

des Neuburg in der Amalienschule 16.00 Uhr: BRK Wichtelhof im Innenhof der Maria-Ward-Schule

im Innenhof der Maria-Ward-Schule 17.00 Uhr: Adventskonzert mit Canto Brioso in der Hofkirche

18.30 Uhr: Adventssingen für Alle

Sonntag, 15. Dezember 2019

13.00 Uhr: "Lebende Weihnachtswerkstatt " im Rathausfletz

" im Rathausfletz 13.00 Uhr: Buchbazar des Lions-Clubs Neuburg in der Amalienschule

des Neuburg in der Amalienschule 14.00 Uhr: BRK Wichtelhof im Innenhof der Maria-Ward-Schule

im Innenhof der Maria-Ward-Schule 19.30 Uhr: Abschluss des Christkindlmarktes von der Rathaustreppe am Karlsplatz

Neben dem Christkindlmarkt in Neuburg gibt es auch einen Weihnachtsmarkt

Neben dem Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz gibt es auch den Weihnachtsmarkt Neuburg 2019 auf dem Schrannenplatz. Dieser läuft vom 28. November bis zum 23. Dezember.

In der Region sind noch viel mehr Weihnachtsmärkte geboten. Einen Überblick mit Karte bietet wir hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

