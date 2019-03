vor 29 Min.

Christkindlmarkt: Stadt macht Verkehrsverein ein Angebot

Die Stadt will den Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz allein veranstalten und dem Verkehrsverein die Hütten abkaufen. Eine Neuanschaffung wäre teuer.

Von Marcel Rother

Ein Christkindlmarkt ohne Lichter und Hütten? Kaum vorstellbar. Weil diese in der Neuanschaffung aber teuer sind, würde die Stadt am liebsten die Holzbuden des Verkehrsvereins übernehmen – indem sie ihm Miete zahlt oder die Holzhütten gleich ganz abkauft. In einer Anfrage an die „Freunde der Stadt Neuburg“ hat sie entsprechendes Interesse bekundet.

Christkindlmarkt: Die Stadt will ohne den Verkehrsverein weitermachen

Die Stadt hatte in einer Besprechung am Montag mit Vertretern des Ordnungs- und Kulturamts sowie des Stadtmarketings und einer Reihe von Stadträten beschlossen, wie sie den Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz weiterführen möchte. Dabei sei es nicht um die Frage der inhaltlichen Expertise gegangen, sagt Bernhard Mahler, Pressesprecher der Stadt. Schließlich richte die Stadt Großveranstaltungen wie die Gaudipiste, das Hofgartenfest und nicht zuletzt den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz aus. Vielmehr sei es eine Frage der Kapazitäten gewesen. „Das ist schon eine zusätzliche Last“, betont Mahler.

Die Arbeit werde nun auf mehrere Schultern innerhalb der Verwaltung verteilt. Zusätzlich hätten viele Stadträte und eine Reihe von Vereinen ihre Hilfe angeboten. Keine Zweifel bestanden bei der Stadt daran, den Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz weiterführen zu wollen. „Das ist ein toller Markt, der super läuft und durch seine einmalige Umgebung besticht“, betont Bernhard Mahler. Ähnlich wie den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz möchte sie den Christkindlmarkt entwickeln und weiterführen. Zunächst ginge es aber darum, dass er fortgesetzt werde. Und dazu bedarf es in erster Linie der Infrastruktur, sprich der Hütten.

