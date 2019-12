10.12.2019

Christkindlmarkt dauert einen Tag länger

Live vor Ort wird am Sonntag auf dem Christkindlmarkt in Schrobenhausen eine Eisskulptur geschnitzt.

Der Christkindlmarkt in Schrobenhausen beginnt in diesem Jahr schon am Donnerstag vor dem dritten Adventwochenende. Doch das ist aber nicht die einzige Neuerung für das Treiben in der Altstadt

Einen Tag Verlängerung gibt es in diesem Jahr für den Christkindlmarkt in Schrobenhausen. Die Besucher können das Treiben in der Altstadt bereits ab Donnerstag, 12. Dezember, besuchen. Doch dies ist nicht die einzige Neuerung für den Markt am dritten Adventswochenende mit seinem vielseitigen Programm.

Unter den wieder vielen tollen Ständen dürfen natürlich die nicht fehlen, die Hungergefühle, den Durst und weitere Gelüste stillen wollen. Von Steaksemmeln, über Heißen Himbi, Crèpes und bayerischem Döner gibt es daher zahlreiche Angebote für einen genussreichen Aufenthalt vor Ort. Zum ersten Mal gibt heuer übrigens auch einen Stand mit Süßigkeiten, wo unter anderem gebrannte Nüsse, Magenbrot und Schokofrüchte angeboten werden. Aber auch verschiedene Artikel aus Honig, Genähtes oder Winteraccessoires gibt es zu kaufen.

Einen eigenen Stand hat einmal mehr die soziale Weihnachtsverlosung vom BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. Dort können Lose für je einen Euro gekauft und die Preise eingelöst werden. Der Erlös kommt dem BRK-Kreisverband zugute. Die Zwischenziehung dieser Aktion findet am Donnerstag um 19 Uhr auf der Bühne durch das Schrobenhausener Christkindl statt. Der Hauptgewinn, ein Tyota Aygo, mitgesponsert vom Autohaus Stahl, wird am letzten Tag des Christkindlmarktes, am Sonntag, 15. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr seinen neuen Besitzer finden.

Auf der Bühne werden einige Gruppen das Publikum auch musikalisch in Weihnachtsstimmung bringen, unter anderem die Musikschule, die Band Ohrange oder auch das Heartbeat Duo. Ein Programm-Höhepunkt ist der Auftritt von myOmei – unplugged am Samstag von 19 bis 20 Uhr und die anschließende X-Mas Party mit DJ Bartho auf der Bühne. Nach Ende des Marktest um 22 Uhr ist aber noch lange nicht Schluss, der DJ wird an diesem Samstag im Café Lenbach weiterspielen und die Gäste mit Apres-Ski-Hits sowie 90er in Stimmung bringen. Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es noch ein weiteres Highlight: Vor Ort wird live eine Eisskulptur geschnitzt. Das Schrobenhausener Christkindl hat trotz der vielen himmlischen Termine auch noch Zeit, die Kinderaugen mit ein paar Süßigkeiten zum Leuchten zu bringen und steht am Samstag bei der Fotobox des Fotostudio Krammer auch für gemeinsame Fotos zur Verfügung.

In diesem Jahr hat sich der Stadtrat entschieden, an den Adventssamstagen einen Shuttle-Service von den umliegenden Ortsteilen anzubieten. Dieser fährt zwei verschiedene Routen ab und ermöglicht zwischen 9 und 14 Uhr einen problemlosen Weihnachtseinkauf in der Innenstadt ohne Parkplatzsuche. Zum Christkindlmarkt wird dieser Service verlängert und die Besucher haben die Möglichkeit, zwischen 16 und 22.30 Uhr sich bequem zum Busbahnhof fahren zu lassen und später auch wieder zurück. (nr)

Alle Infos zu den Routen und Abfahrtszeiten sind online zu finden unter

www.stadtmarketing-sob.de/service/parken-shuttle-adventssamstage/

Themen folgen