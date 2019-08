vor 3 Min.

Circus Feraro in Neuburg zu Gast

Mit der

Der Circus Feraro kommt nach Neuburg und lädt unter dem Motto „The show must go on“ zu fünf Vorstellungen ein. Die Vorführungen am Platz an der Monheimer Straße finden täglich von 15. bis 19. August statt. Donnerstag und Freitag um 18 Uhr, Samstag bis Montag jeweils um 15 Uhr. Das Programm dauert zwei Stunden. Kartenvorverkauf und Tierschau ist täglich von 10 bis 13 Uhr möglich. Zwei Artisten des zum Teil schon seit 35 Jahren bestehenden Zirkus kommen aus der Region. Neben Artisten, Feuerspuckern und Ponys gehört außerdem eine Riesenschlange zum Aufgebot. Weitere Infos gibt es unter der Nummer 0160/6500175 und im Internet: www.circus-feraro.de.

Wer die Vorstellung gratis besuchen möchte: Die Neuburger Rundschau verlost fünfmal zwei Karten! Einfach bis Montag, 12. August, das Kennwort „Feraro“ per E-Mail an gewinnen@neuburger-rundschau.de schicken. Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. (nr)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.