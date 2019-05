vor 20 Min.

Clown-Festival in Neuburg: Damit Menschen lachen

Die Herznasen-Gründer und Organisatoren Kerstin und Sepp Egerer holen sich zum Clown-Festival internationale Unterstützung. Wen die Clowns dabei besuchen.

Von Xaver Habermeier

Jonglage in der Markthalle, Riesenseifenblasen auf dem Schrannenplatz, Tricks in der Unteren Stadt, lustige Einlagen in den Straßen und viele rote Nasen. Mit denen laufen seit dem 1. Mai einige Menschen in Neuburg herum. Der Grund sind nicht die frischen Temperaturen, sondern das internationale Clown-Festival. Die Spaßmacher erheitern vier Tage lang mit einem Feuerwerk der guten Laune.

Vier Profis, Ole aus Dänemark, Susi aus England, Ian aus Schottland und Johannes aus der Schweiz, sowie die zehn ehrenamtlichen Jugendlichen aus den eigenen Reihen haben die Herznasen-Gründer Sepp und Kerstin Egerer eingeladen. Und schon der Auftakt in der Markthalle am Feiertag avancierte zum Stimmungskracher. Eingeladen hatten die Clows mit einer Polonaise durch Biergärten und Cafès. Allen voran stimmte Sepp Egerer mit seiner Ziehharmonika Lieder zum Mitsingen und -schunkeln an.

Clowns besuchen Kinder und Senioren

Anschließend hallten Anfeuerungsrufe aus der Markthalle. Anstatt auf Stühlen haben die Kleinen und ihre Eltern sowie Omas und Opas bei den Vorführungen auf Plastikkübeln Platz genommen. Zur Belohnung durften einige aus den Zuschauerreihen mitmachen. Wie beim Glockenspiel mit Susi oder der schwindelerregenden Jonglage mit Plastikhühnern oder Eiern. „Wow“-Rufe und tosender Applaus waren der Lohn für die Einlagen. Den heimste sich auch der Ballon-Ole aus Dänemark mit seinen kunterbunten länglichen Luftballons, die er zu lustigen Figuren formte, ein. Der schottische Clown namens Ian erheiterte mit Geigenkoffern sowie einem verloren gegangenen Hut, der selbstständig durch die Halle schwebte. Anschließend forderten die Profi-Clowns und die Herznasen zum Mitsingen von lustigen Liedern auf. Und abschließend hatten die Organisatoren Kerstin und Sepp Egerer weitere Auftritte versprochen. Wie bei der Clown-Gala im Stadttheater oder bei der Parade durch die Stadt mit Stopp auf dem Schrannenplatz.

Auf dem Wochenmarkt will die lustige Truppe das Publikum aufmischen. Neben den öffentlichen Auftritten besuchen die Clowns Kinder von Elisa und Senioren in Alten- und Pflegeheimen. Unterstützung erhalten die Herznasen von der Stadtkapelle, die die Clown-Parade sowie die Gala-Show im Stadttheater begleitet.

