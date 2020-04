vor 59 Min.

Corona: 159 Fälle im Landkreis, davon 59 Genesene

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen noch relativ langsam an. Die Zahlen vom Donnerstagnachmittag.

Zum Stand Donnerstag, 9. April (15 Uhr), liegt die Zahl der Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bei 159. Das meldet die Pressestelle des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen aufgrund der Informationen des Gesundheitsamtes.

Davon sind 59 bereits wieder negativ getestet worden; vier Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Die Coronavirus-Infektionen werden in 15 der 18 Landkreisgemeinden gemeldet. In Berg im Gau, Brunnen und Gachenbach wurden noch keine COVID1-19-Erkrankungen nachgewiesen. Die hochsten Fallzahlen sind in der Großen Kreisstadt Neuburg sowie in Schrobenhausen und Karlskron gemeldet. (nr)

Themen folgen