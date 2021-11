Corona

vor 17 Min.

2G-Regel für Kinder im Raum Neuburg: Sport geht, Kino nicht

Plus Bei der 2G-Regelung für Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren ist Markus Söder wieder zurückgerudert. Ungeimpfte in diesem Alter dürfen bis Jahresende noch Sport machen, ins Kino oder Stadion aber nicht.

Von Michael Kienastl und Luzia Grasser

Roland Harsch hatte gerade erst neue Plakate aufgehängt. Am Samstag ist die bayernweite Krankenhaus-Ampel auf Gelb gesprungen. Ab Sonntag galt deshalb auch in seinem Neuburger Kinopalast die 3G Plus-Regelung. Nichtgeimpfte und Nichtgenesene brauchten fortan ein negatives PCR-Testergebnis. Doch bereits am Dienstag musste er die Plakate wieder abnehmen, die Ampel ist nun rot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen