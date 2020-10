vor 18 Min.

Corona: Ab Samstag gelten neue Regeln

Weil sich im Landkreis zu viele Menschen zu schnell mit Covid-19 infizieren, gibt es weitere Einschränkungen. Unter anderem dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen.

Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen ergreift das Landratsamt weitere Maßnahmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Zeitraum von sieben Tagen, liegt bei 54,33 und damit über dem kritischen Wert von 50. Ab Samstag, 17. Oktober, tritt deshalb eine Allgemeinverfügung in Kraft, in der folgende Eckpunkte festgehalten sind:

Die zulässige Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen wird auf bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel beschränkt.



Für private Veranstaltungen im nicht öffentlichen Raum (also zuhause) gilt ebenfalls eine Beschränkung von fünf Personen oder zwei Hausständen.



Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen zwölf weitere Neuinfektionen seit dem Vortag. Damit sind aktuell 66 Landkreisbürger infiziert, davon stammen 14 Personen aus Königsmoos, zwölf aus Schrobenhausen, neun aus Neuburg, elf aus Aresing, fünf aus Langenmosen, je drei aus Burgheim und Karlskron, jeweils zwei aus Berg im Gau, Gachenbach und Waidhofen und jeweils eine aus Brunnen, Ehekirchen und Karlshuld.

Für Fragen zur Allgemeinverfügung hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen ein Bürgertelefon eingerichtet, das von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 08431/57-555 zu erreichen ist. (nr)

